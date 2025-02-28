Утреннее счастье и вечерняя депрессия: принципы работы психики

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда люди чувствуют себя счастливее: учёные выяснили лучшие дни и время суток

Настроение человека подвержено закономерным изменениям в течение суток и недели. Исследование Университетского колледжа Лондона, проведённое среди 50 тысяч респондентов, показало, что люди чувствуют себя лучше утром, а самые трудные моменты переживают ночью и по воскресеньям.

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В какие дни настроение лучше

По данным учёных, уровень счастья у людей достигает пика в понедельник, вторник и пятницу. Вопреки стереотипу о тяжёлых понедельниках, этот день оказался одним из самых позитивных. А вот воскресенье чаще всего сопровождается ухудшением психоэмоционального состояния.

Время суток и сезонные колебания

Помимо дня недели, на эмоциональный фон влияет время суток:

Лучшее настроение наблюдается утром.

К полуночи психоэмоциональное состояние ухудшается.

Летом признаки тревожности и депрессии встречаются реже, чем зимой.

Доктор Фейфей Бу предполагает, что изменения связаны с биоритмами организма. Хотя исследование не выявило точных причин этих колебаний, учёные подчёркивают, что они носят закономерный характер.

Итог

Люди чаще всего чувствуют себя счастливыми в утренние часы и в середине рабочей недели, тогда как ночное время и воскресенье оказываются психологически наиболее сложными.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

