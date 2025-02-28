Утреннее счастье и вечерняя депрессия: принципы работы психики

Настроение человека подвержено закономерным изменениям в течение суток и недели. Исследование Университетского колледжа Лондона, проведённое среди 50 тысяч респондентов, показало, что люди чувствуют себя лучше утром, а самые трудные моменты переживают ночью и по воскресеньям.
В какие дни настроение лучше
По данным учёных, уровень счастья у людей достигает пика в понедельник, вторник и пятницу. Вопреки стереотипу о тяжёлых понедельниках, этот день оказался одним из самых позитивных. А вот воскресенье чаще всего сопровождается ухудшением психоэмоционального состояния.
Время суток и сезонные колебания
Помимо дня недели, на эмоциональный фон влияет время суток:
Доктор Фейфей Бу предполагает, что изменения связаны с биоритмами организма. Хотя исследование не выявило точных причин этих колебаний, учёные подчёркивают, что они носят закономерный характер.
Итог
Люди чаще всего чувствуют себя счастливыми в утренние часы и в середине рабочей недели, тогда как ночное время и воскресенье оказываются психологически наиболее сложными.
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