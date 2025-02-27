Популярные соковые диеты обещают быстрое очищение организма, но учёные из Северо-Западного университета США выяснили, что такие методы могут принести больше вреда, чем пользы.
Что показало исследование
В эксперименте приняли участие 14 здоровых взрослых, чьи микробиомы изучались до и после соблюдения разных типов питания. Участников разделили на три группы:
Результаты показали, что у первых двух групп увеличилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами и заболеваниями. Особенно сильные изменения затронули микрофлору ротовой полости.
Почему соковая диета может быть вредной
Основная проблема в том, что в соках нет нерастворимой клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Ее нехватка может привести к:
Доктор Мелинда Ринг подчеркивает:
"Большинство людей считают детокс на соках полезным, но наше исследование ставит это под сомнение".
Итог
Хотя исследование длилось всего три дня, ученые предупреждают: регулярные или длительные соковые диеты могут нанести серьёзный вред здоровью. Специалисты рекомендуют употреблять овощи и фрукты в их естественном виде, чтобы организм получал клетчатку и все необходимые вещества.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.