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Идея детокса на соках может быть опасной: предупреждаем о рисках

1:48
Здоровье

Соковая диета для детокса: врачи предупреждают об опасности

Популярные соковые диеты обещают быстрое очищение организма, но учёные из Северо-Западного университета США выяснили, что такие методы могут принести больше вреда, чем пользы.

Огуречный сок
Фото: freepik
Огуречный сок

Что показало исследование

В эксперименте приняли участие 14 здоровых взрослых, чьи микробиомы изучались до и после соблюдения разных типов питания. Участников разделили на три группы:

  • Первая пила только соки.
  • Вторая сочетала соки с обычной пищей.
  • Третья питалась исключительно растительными продуктами.

Результаты показали, что у первых двух групп увеличилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами и заболеваниями. Особенно сильные изменения затронули микрофлору ротовой полости.

Почему соковая диета может быть вредной

Основная проблема в том, что в соках нет нерастворимой клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Ее нехватка может привести к:

  • Запорам и нарушению работы кишечника.
  • Дисбалансу микробиома, что повышает риск воспалений.
  • Повышенной нагрузке на зубы и десны из-за высокой концентрации сахара.

Доктор Мелинда Ринг подчеркивает:

"Большинство людей считают детокс на соках полезным, но наше исследование ставит это под сомнение".

Итог

Хотя исследование длилось всего три дня, ученые предупреждают: регулярные или длительные соковые диеты могут нанести серьёзный вред здоровью. Специалисты рекомендуют употреблять овощи и фрукты в их естественном виде, чтобы организм получал клетчатку и все необходимые вещества.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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