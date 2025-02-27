Идея детокса на соках может быть опасной: предупреждаем о рисках

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соковая диета для детокса: врачи предупреждают об опасности

Популярные соковые диеты обещают быстрое очищение организма, но учёные из Северо-Западного университета США выяснили, что такие методы могут принести больше вреда, чем пользы.

Фото: freepik Огуречный сок

Что показало исследование

В эксперименте приняли участие 14 здоровых взрослых, чьи микробиомы изучались до и после соблюдения разных типов питания. Участников разделили на три группы:

Первая пила только соки.

Вторая сочетала соки с обычной пищей.

Третья питалась исключительно растительными продуктами.

Результаты показали, что у первых двух групп увеличилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами и заболеваниями. Особенно сильные изменения затронули микрофлору ротовой полости.

Почему соковая диета может быть вредной

Основная проблема в том, что в соках нет нерастворимой клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Ее нехватка может привести к:

Запорам и нарушению работы кишечника.

Дисбалансу микробиома, что повышает риск воспалений.

Повышенной нагрузке на зубы и десны из-за высокой концентрации сахара.

Доктор Мелинда Ринг подчеркивает:

"Большинство людей считают детокс на соках полезным, но наше исследование ставит это под сомнение".

Итог

Хотя исследование длилось всего три дня, ученые предупреждают: регулярные или длительные соковые диеты могут нанести серьёзный вред здоровью. Специалисты рекомендуют употреблять овощи и фрукты в их естественном виде, чтобы организм получал клетчатку и все необходимые вещества.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

