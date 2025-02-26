Белое вино может быть более опасным для здоровья, чем красное

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди считают красное вино менее опасным в плане возникновения рака, ссылаясь на присутствующие в нем антиоксиданты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Однако недавнее исследование американских ученых ставит под сомнение это мнение. В рамках исследования, ученые проанализировали более 40 научных работ, опубликованных до декабря 2023 года, которые охватывают более 95 000 случаев рака среди 2,8 миллионов пациентов.

Что показали результаты исследования?

Ученые не нашли существенной связи между употреблением вина и риском развития онкологических заболеваний. Красное и белое вино в этом плане практически не отличаются: относительный риск для красного вина составил 0,98, а для белого — 1,0.

Но что показали когортные исследования?

Когда анализ был ограничен когортными исследованиями (где группы людей отбираются по какому-то общему признаку), выяснилось, что белое вино имеет чуть более высокий риск развития рака (1,12), в то время как для красного вина такой связи не выявили.

Кроме того, исследование показало, что употребление белого вина может повышать вероятность возникновения рака у женщин, а также увеличивает риск рака кожи — 1,22 для белого вина против 1,02 для красного.

Что говорят ученые?

Исходя из полученных данных, ученые опровергли утверждение о том, что красное вино полезнее для здоровья. Тем не менее, они также подчеркнули, что результаты, касающиеся белого вина, требуют дополнительного и более тщательного изучения.

Уточнения

Вино́ (др.-греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

