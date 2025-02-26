Когда кофе опасен: кому не стоит пить напитки с кофеином

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При аритмии, нестабильной стенокардии и других заболеваниях сердца и сосудов употребление напитков с кофеином может быть опасным.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Кому нельзя пить кофе?

Безопасной дозой кофеина считается не более 200 миллиграммов за раз или 300-500 миллиграммов в день. Однако в некоторых случаях его потребление следует ограничить или полностью исключить.

1. Сердечно-сосудистые заболевания.

Кофеин повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, что может быть опасно при высоком давлении, аритмии и нестабильной стенокардии.

2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты желудком, что может спровоцировать обострение гастрита, язвы и рефлюкса.

3. Беременность.

Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление кофеина, так как он может повлиять на развитие плода. Обычно медики советуют не употреблять больше 200 миллиграммов кофеина в день (что эквивалентно одной чашке кофе).

4. Проблемы с нервной системой.

Если у вас есть тревожные расстройства или проблемы со сном, лучше отказаться от кофе, так как кофеин может усугубить эти состояния.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

