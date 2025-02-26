При аритмии, нестабильной стенокардии и других заболеваниях сердца и сосудов употребление напитков с кофеином может быть опасным.
Безопасной дозой кофеина считается не более 200 миллиграммов за раз или 300-500 миллиграммов в день. Однако в некоторых случаях его потребление следует ограничить или полностью исключить.
1. Сердечно-сосудистые заболевания.
Кофеин повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, что может быть опасно при высоком давлении, аритмии и нестабильной стенокардии.
2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты желудком, что может спровоцировать обострение гастрита, язвы и рефлюкса.
3. Беременность.
Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление кофеина, так как он может повлиять на развитие плода. Обычно медики советуют не употреблять больше 200 миллиграммов кофеина в день (что эквивалентно одной чашке кофе).
4. Проблемы с нервной системой.
Если у вас есть тревожные расстройства или проблемы со сном, лучше отказаться от кофе, так как кофеин может усугубить эти состояния.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.