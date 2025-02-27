Чайный шок: сколько чашек безопасно, а сколько приведет к бессоннице

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли пить чай без ограничений и чем грозит его избыток

Чай — один из самых популярных напитков в мире, но можно ли пить его без меры? Нутрициолог Дина Хайкина рассказала, сколько чашек в день считается безопасным и почему чрезмерное потребление может обернуться проблемами со здоровьем.

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Сколько чая допустимо в день

Количество чая, которое можно пить без вреда для организма, зависит от его вида, концентрации и индивидуальных особенностей здоровья. Специалист отмечает:

Чёрный и зелёный чай: 3-5 чашек в день (600-900 мл).

Белый чай и улун: до 6 чашек (1,2 литра), так как они содержат меньше кофеина.

Травяные чаи: настой ромашки можно употреблять без ограничений, а мятный — с осторожностью, поскольку он снижает давление.

Почему не стоит пить слишком много чая

Врач предупреждает: переизбыток чая может привести к нежелательным последствиям:

Бессонница и тревожность . В одной чашке чёрного чая содержится около 90 мг кофеина — больше, чем в эспрессо (80 мг). Чрезмерное потребление может вызвать нервозность и проблемы со сном.

. В одной чашке чёрного чая содержится около 90 мг кофеина — больше, чем в эспрессо (80 мг). Чрезмерное потребление может вызвать нервозность и проблемы со сном. Дефицит железа . Танины в чае препятствуют его усвоению, поэтому нутрициолог рекомендует пить чай не раньше чем через два часа после еды. Однако эти вещества полезны: они помогают организму усваивать витамин Р.

. Танины в чае препятствуют его усвоению, поэтому нутрициолог рекомендует пить чай не раньше чем через два часа после еды. Однако эти вещества полезны: они помогают организму усваивать витамин Р. Изжога и риск образования камней в почках. Особенно осторожными с чаем должны быть люди с заболеваниями почек. Зелёный чай в больших количествах способен ухудшить состояние, поэтому его лучше сократить или вовсе исключить из рациона.

Итог

Чай полезен, но важно соблюдать умеренность. Оптимальная дневная норма зависит от вида напитка, а чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Если у вас есть хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать безопасное количество напитка для вашего организма.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

