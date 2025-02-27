Чайный шок: сколько чашек безопасно, а сколько приведет к бессоннице

Можно ли пить чай без ограничений и чем грозит его избыток
Чай — один из самых популярных напитков в мире, но можно ли пить его без меры? Нутрициолог Дина Хайкина рассказала, сколько чашек в день считается безопасным и почему чрезмерное потребление может обернуться проблемами со здоровьем.
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Сколько чая допустимо в день
Количество чая, которое можно пить без вреда для организма, зависит от его вида, концентрации и индивидуальных особенностей здоровья. Специалист отмечает:
Чёрный и зелёный чай: 3-5 чашек в день (600-900 мл).
Белый чай и улун: до 6 чашек (1,2 литра), так как они содержат меньше кофеина.
Травяные чаи: настой ромашки можно употреблять без ограничений, а мятный — с осторожностью, поскольку он снижает давление.
Почему не стоит пить слишком много чая
Врач предупреждает: переизбыток чая может привести к нежелательным последствиям:
Бессонница и тревожность. В одной чашке чёрного чая содержится около 90 мг кофеина — больше, чем в эспрессо (80 мг). Чрезмерное потребление может вызвать нервозность и проблемы со сном.
Дефицит железа. Танины в чае препятствуют его усвоению, поэтому нутрициолог рекомендует пить чай не раньше чем через два часа после еды. Однако эти вещества полезны: они помогают организму усваивать витамин Р.
Изжога и риск образования камней в почках. Особенно осторожными с чаем должны быть люди с заболеваниями почек. Зелёный чай в больших количествах способен ухудшить состояние, поэтому его лучше сократить или вовсе исключить из рациона.
Итог
Чай полезен, но важно соблюдать умеренность. Оптимальная дневная норма зависит от вида напитка, а чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Если у вас есть хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать безопасное количество напитка для вашего организма.
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