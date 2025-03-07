Скрытая угроза: как возраст и образ жизни влияют на развитие гипертонии — шокирующие факты

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди даже не подозревают о том, что живут с гипертонией, ведь повышенное артериальное давление часто протекает бессимптомно, без традиционных симптомов вроде головокружения и мигрени. Эксперты ВОЗ отмечают, что каждый второй человек с гипертонией не знает о своем недуге.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Как отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", риск столкнуться с гипертонией намного выше у людей с возрастом, но и у молодых гипертония становится частым гостем. Поэтому так важно вовремя выявить причину и принять необходимые меры.

Для уточнения причин гипертонии рекомендуют лабораторные исследования, включая общий анализ крови, анализы на креатинин и мочевину.

Нормализовать давление можно как с помощью лекарств, так и с помощью изменения образа жизни, например, снизив вес и скорректировав питание.

"Существует система питания, специально разработанная для людей с повышенным давлением. Это DASH-диета, название которой переводится как "диетический подход к борьбе с гипертонией". Она предполагает сокращение потребления жиров, соли, быстрых углеводов, увеличение доли овощей, фруктов, цельных злаков", — поясняет Ольга Малиновская.

С помощью только питания, конечно же, от гипертонии не избавиться, но все же изменения в меню могут немного скорректировать состояние. В частности, в меню стоит включить:

цветные овощи (много антиоксидантов, способных бороться с воспалением);

листовая зелень (содержащийся в ней калий может нейтрализовать действие натрия);

цельные злаки (клетчатка помогает бороться с холестериновыми бляшками);

молочные продукты (уменьшают шанс развития гипертонии);

жирная морская рыба (омега-3 улучшает работу сердца и сосудов).

Также лучше отказаться от полуфабрикатов, фастфуда и переработанного мяса.