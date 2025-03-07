Скрытая угроза: как возраст и образ жизни влияют на развитие гипертонии — шокирующие факты

Часто люди даже не подозревают о том, что живут с гипертонией, ведь повышенное артериальное давление часто протекает бессимптомно, без традиционных симптомов вроде головокружения и мигрени. Эксперты ВОЗ отмечают, что каждый второй человек с гипертонией не знает о своем недуге.
Как отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", риск столкнуться с гипертонией намного выше у людей с возрастом, но и у молодых гипертония становится частым гостем. Поэтому так важно вовремя выявить причину и принять необходимые меры.
Для уточнения причин гипертонии рекомендуют лабораторные исследования, включая общий анализ крови, анализы на креатинин и мочевину.
Нормализовать давление можно как с помощью лекарств, так и с помощью изменения образа жизни, например, снизив вес и скорректировав питание.
"Существует система питания, специально разработанная для людей с повышенным давлением. Это DASH-диета, название которой переводится как "диетический подход к борьбе с гипертонией". Она предполагает сокращение потребления жиров, соли, быстрых углеводов, увеличение доли овощей, фруктов, цельных злаков", — поясняет Ольга Малиновская.
С помощью только питания, конечно же, от гипертонии не избавиться, но все же изменения в меню могут немного скорректировать состояние. В частности, в меню стоит включить:
Также лучше отказаться от полуфабрикатов, фастфуда и переработанного мяса.
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