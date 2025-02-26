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Отказ от сахара — это ещё не победа: эти продукты в рационе могут испортить весь эффект

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Здоровье

Многие люди с повышенным уровнем глюкозы в крови считают, что могут заменить сахар медом. Однако, по словам доктора Александра Мясникова, это не так.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий подчеркнул, что замена сахара мёдом не является способом профилактики второго типа диабета. Это популярное мнение — всего лишь миф.

Кардиолог отметил, что снизить риск заболевания можно, если серьезно заняться своим здоровьем. Важно следить за своим рационом и ограничивать потребление простых углеводов, включая не только сахар и мёд, но и белый хлеб и белый рис. В общем, речь идет о всех белых продуктах.

Также врач предостерег диабетиков от использования сахарозаменителей. Такие добавки могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологических заболеваний.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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