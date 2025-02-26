Отказ от сахара — это ещё не победа: эти продукты в рационе могут испортить весь эффект

Многие люди с повышенным уровнем глюкозы в крови считают, что могут заменить сахар медом. Однако, по словам доктора Александра Мясникова, это не так.
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий подчеркнул, что замена сахара мёдом не является способом профилактики второго типа диабета. Это популярное мнение — всего лишь миф.
Кардиолог отметил, что снизить риск заболевания можно, если серьезно заняться своим здоровьем. Важно следить за своим рационом и ограничивать потребление простых углеводов, включая не только сахар и мёд, но и белый хлеб и белый рис. В общем, речь идет о всех белых продуктах.
Также врач предостерег диабетиков от использования сахарозаменителей. Такие добавки могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологических заболеваний.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.
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