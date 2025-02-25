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11 зимних суперфудов, которые помогут оставаться бодрым и здоровым

3:36
Здоровье

Зимой наш организм нуждается в особой поддержке, и правильно подобранные продукты могут сыграть ключевую роль в укреплении здоровья. Представляем вашему вниманию подборку зимних суперфудов, которые помогут вам оставаться энергичными и здоровыми в холодное время года.

Фрукты и ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фрукты и ягоды

1. Цитрусовые фрукты

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты богаты витамином C, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудными заболеваниями. Регулярное употребление цитрусовых способствует повышению сопротивляемости организма инфекциям.

2. Морковь

Морковь содержит бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин A, поддерживающий здоровье глаз и кожи. Добавляйте морковь в супы, рагу или употребляйте в свежем виде для получения максимальной пользы.

3. Батат (сладкий картофель)

Батат богат клетчаткой, витаминами A и C, а также антиоксидантами. Он способствует улучшению пищеварения и поддерживает иммунитет. Запекайте батат или добавляйте его в рагу для разнообразия рациона.

4. Брокколи

Брокколи является отличным источником витаминов C и K, а также содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от заболеваний. Добавляйте брокколи в салаты, супы или готовьте на пару в качестве гарнира.

5. Красный болгарский перец

Красный перец богат каротиноидами и витамином C, что способствует укреплению иммунной системы и улучшению состояния кожи. Используйте его в салатах, запеканках или как самостоятельный перекус.

6. Зеленый чай

Зеленый чай содержит мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и поддерживать общее здоровье. Он также способствует улучшению обмена веществ и поддержанию оптимального веса.

7. Орехи и семена

Орехи и семена богаты полезными жирами, белком и минералами, такими как магний и цинк. Они поддерживают здоровье сердца и улучшают состояние кожи. Добавляйте их в каши, салаты или употребляйте в качестве перекуса.

8. Грибы

Грибы, такие как шиитаке или обычные шампиньоны, содержат бета-глюканы, которые укрепляют иммунную систему. Добавляйте грибы в супы, рагу или жарьте с овощами для вкусного и полезного блюда.

9. Лосось

Лосось богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые поддерживают здоровье сердца и костей. Регулярное употребление лосося способствует улучшению настроения и укреплению иммунитета.

10. Гранат

Гранат содержит антиоксиданты и витамины, которые помогают бороться с воспалениями и улучшают кровообращение. Добавляйте зерна граната в салаты, йогурты или употребляйте в свежем виде.

11. Груши

Груши богаты клетчаткой, витаминами C и K, а также медью. Они способствуют улучшению пищеварения и поддерживают иммунную систему. Употребляйте груши в свежем виде или добавляйте в выпечку и салаты.

Включение этих суперфудов в ваш зимний рацион поможет укрепить здоровье и повысить энергию в холодное время года.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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