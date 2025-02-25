Как перуанский фрукт замедляет старение и снижает холестерин — секрет лукумы

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суперпродукты и настои стали не просто временной тенденцией, а распространенным ресурсом, особенно в наши дни, когда множество праздников и семейных ужинов идут один за другим. Их популярность обоснована, так как суперпродукты действительно являются отличным источником питательных веществ и приносят организму много пользы.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

Тем не менее, важно помнить, что суперпродукты могут поддерживать наш рацион, но не являются универсальным решением всех проблем. Эксперты подчёркивают, что не существует чудодейственных диет. Ключ к успеху заключается в последовательности, отказе от слишком жирной пищи и регулярной физической активности. Комбинируя эти полезные привычки и советы квалифицированных диетологов, мы можем достичь своих целей быстрее и избежать эффекта отката при создании дефицита калорий.

Возвращаясь к суперпродуктам, можно выделить их множество свойств и преимуществ, а также доступность в специализированных магазинах, от травяных лавок до супермаркетов. Одним из таких продуктов является лукума — перуанский фрукт из Анд, известный своими высокими антиоксидантными свойствами.

Борьба со старением

Лукума обладает высоким содержанием бета-каротина, что делает её мощным антиоксидантом, защищающим кожу и замедляющим её старение. Также этот фрукт содержит цинк, который важен для здоровья кожи и помогает справляться с различными проблемами.

Снижение уровня холестерина

Лукума, которую называют "золотом инков", имеет низкий гликемический индекс, что помогает стабилизировать уровень сахара и инсулина, предотвращая скачки глюкозы. Она также способствует снижению уровня триглицеридов и ЛПНП благодаря содержанию витамина B3 (ниацина).

Регулирование кишечного транзита

Этот суперпродукт обладает свойствами, помогающими не только в борьбе с окислением, но и в предотвращении раздражения стенок кишечника. Лукума содержит клетчатку, способствующую поддержанию здоровья желудка, и обладает пребиотическим действием, что также помогает регулировать кишечный транзит.

Как употреблять

Лукуму обычно употребляют в сухом виде, как порошок, что делает её хорошей заменой белому сахару, поскольку она не содержит пустых калорий. Этот продукт легко добавляется в соки, смузи, десерты и соусы. Также мякоть лукумы содержит много лимона, что позволяет использовать её для приготовления смузи или тортов с кремом. Все рецепты с этим продуктом часто имеют сладкий вкус, сообщает издание Lasprovincias.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей.

