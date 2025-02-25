Добавляйте это в йогурт и смузи: семена чиа перевернут ваше представление о здоровом питании

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Здоровье

В наши дни многие продукты заявляют о своих "здоровых" качествах, рьяно рекламируясь в социальных сетях как суперполезные, даже если фактически они таковыми не являются, например кокосовое масло и яблочный уксус. Однако семена чиа действительно стоят особняком. Эти нежные ореховые семена могут приносить вашему организму ощутимую пользу за счёт множества своих уникальных свойств.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Каковы полезные свойства семян чиа?

Семена чиа богаты клетчаткой, омега-3 и белком, что способствует поддержанию здоровья сердца, пищеварения и обеспечению чувства сытости, отмечает Мариса Мур, магистр делового администрирования и сертифицированный диетолог из Атланты.

Несмотря на их небольшой размер, семена чиа являются настоящим кладезем питательных веществ.

"Для такого размера они очень насыщены полезными минералами, такими как кальций, фосфор, магний и калий", — добавляет Лора Иу, сертифицированный консультант по интуитивному питанию из Нью-Йорка.

Исследования подтверждают положительное влияние семян чиа на здоровье. Например, работы, проведённые в Ираке и Иране, показали, что их употребление может привести к снижению кровяного давления и уровня холестерина, помогать контролировать массу тела и оказывать влияние на профилактику диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно из исследований в Китае обнаружило, что семена чиа содержат биоактивные макромолекулы, которые могут помочь снизить воспаление и регулировать уровень глюкозы и жирных кислот в организме.

Можно ли есть семена чиа каждый день?

Да, семена чиа можно безопасно употреблять каждый день. Диетолог Анита Мирчандани сообщает, что рекомендуемая порция составляет 1 столовую ложку, чего достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Тем не менее, переедание семян чиа может вызвать неприятные ощущения, такие как газообразование и вздутие живота. Эксперт Лора Иу предостерегает, что если есть проблемы с пищеварением, следует быть осторожными с семенами чиа. Он рекомендует начинать с одной столовой ложки и постепенно увеличивать количество, следя за своим самочувствием.

Как можно использовать семена чиа?

Семена чиа можно есть сырыми, но их сочетание с мягкими или жидкими продуктами поможет вашему организму проще усвоить их. Эти семена содержат растворимую клетчатку и впитывают жидкость, увеличиваясь в размере. Их можно добавлять в овсянку или смузи. Многие также замачивают семена чиа на ночь в молоке или воде, превращая их в питательный пудинг на утро.

Вы можете посыпать семенами чиа йогурт или использовать их в качестве хрустящей добавки к салатам. Также они отлично подходят для приготовления простого джема из вареных ягод. Семена чиа действительно универсальны: они не портятся, что позволяет всегда иметь под рукой полезные ингредиенты. 

Однако есть и моменты, которых стоит избегать: не добавляйте в блюда с чиа слишком много масла или сахара, так как это снижает их полезные свойства.

Кому не следует употреблять семена чиа?

У некоторых людей может быть аллергия на них. Исследование Медицинского центра Монтефиоре показало, что такая аллергия встречается редко и чаще всего наблюдается у испаноязычных женщин и людей с чувствительностью к кунжуту.

Аллергия на семена чиа может привести к анафилаксии, поэтому, если у вас есть подозрения на такую аллергию, обязательно проконсультируйтесь с врачом и сделайте прик-тест на коже перед тем, как пробовать семена.

Кроме того, семена чиа следует с осторожностью добавлять в рацион людям с проблемами глотания, рекомендует диетолог Мариса Мур. При употреблении слишком большого количества может возникнуть риск подавления. Будьте внимательны, если решите предложить семена чиа детям, сообщает издание Good housekeeping.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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