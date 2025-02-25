Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень сахара в крови важен для общего здоровья, а его контроль помогает предотвратить серьезные заболевания, такие как диабет. Организм обычно регулирует этот процесс с помощью гормона инсулина, но недостаток движения, неправильный рацион и стресс могут вносить дисбаланс.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Что может влиять на уровень сахара

Гиперглюкемия (повышенный уровень глюкозы в крови) опасна для всех, не только для диабетиков. Даже при сохранении нормальных показателей можно иметь предрасположенность к сосудистым заболеваниям, если вести малоактивный образ жизни и питаться неправильно.

Правильное питание для стабильного уровня глюкозы

Откажитесь от сахара и рафинированных углеводов

Выбирайте сложные углеводы: овощи, бобовые, злаки

Добавляйте белки и здоровые жиры

Следите за размером порций

Движение и контроль уровня сахара

Прогулки, бег, плавание

Тренировки с весами

Мониторинг уровня сахара

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

