Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку

Уровень сахара в крови важен для общего здоровья, а его контроль помогает предотвратить серьезные заболевания, такие как диабет. Организм обычно регулирует этот процесс с помощью гормона инсулина, но недостаток движения, неправильный рацион и стресс могут вносить дисбаланс.
Гиперглюкемия (повышенный уровень глюкозы в крови) опасна для всех, не только для диабетиков. Даже при сохранении нормальных показателей можно иметь предрасположенность к сосудистым заболеваниям, если вести малоактивный образ жизни и питаться неправильно.
Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.
Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.