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Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку

1:02
Здоровье

Уровень сахара в крови важен для общего здоровья, а его контроль помогает предотвратить серьезные заболевания, такие как диабет. Организм обычно регулирует этот процесс с помощью гормона инсулина, но недостаток движения, неправильный рацион и стресс могут вносить дисбаланс.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Что может влиять на уровень сахара

Гиперглюкемия (повышенный уровень глюкозы в крови) опасна для всех, не только для диабетиков. Даже при сохранении нормальных показателей можно иметь предрасположенность к сосудистым заболеваниям, если вести малоактивный образ жизни и питаться неправильно.

Правильное питание для стабильного уровня глюкозы

  • Откажитесь от сахара и рафинированных углеводов
  • Выбирайте сложные углеводы: овощи, бобовые, злаки
  • Добавляйте белки и здоровые жиры
  • Следите за размером порций
  • Движение и контроль уровня сахара
  • Прогулки, бег, плавание
  • Тренировки с весами
  • Мониторинг уровня сахара

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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