Дышите чаще? Может, это не нервы, а серьёзный звоночек от мозга!

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли ваш ритм дыхания подсказать о риске развития болезни Альцгеймера? Исследователи из Великобритании и Словении обнаружили, что определённые паттерны дыхания и активности мозга могут служить ранними признаками этого нейродегенеративного заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Связь между дыханием и болезнью Альцгеймера

В ходе исследования учёные сравнили показатели оксигенации мозга, частоты сердечных сокращений, мозговых волн и дыхательной активности у 19 пациентов с болезнью Альцгеймера и 20 здоровых людей. Результаты показали, что у пациентов с Альцгеймером наблюдается более высокая частота дыхания — около 17 вдохов в минуту по сравнению с 13 вдохами у здоровых участников. Это может быть связано с изменениями в том, как кровеносные сосуды мозга снабжают нервные ткани кислородом.

Нарушение синхронизации в мозге

Анализ также выявил различия в работе нейронов, связанных с кровеносными сосудами, и в колебаниях уровня кислорода в крови во время активности нейронов. Синхронизация кровотока и мозговой активности у пациентов с Альцгеймером была заметно нарушена, что может указывать на воспалительные процессы в мозге.

Потенциал для ранней диагностики

Примечательно, что методика анализа включает использование различных электрических и оптических сенсоров на коже головы, не требуя инвазивных процедур. Это делает возможным более простую и доступную диагностику болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Данное исследование поддерживает гипотезу о том, что болезнь Альцгеймера может быть связана с нарушением функционирования сосудистой системы мозга, что снижает эффективность доставки кислорода и удаления токсичных веществ. Понимание этих механизмов открывает новые возможности для ранней диагностики и разработки эффективных методов лечения.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер - немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).

