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Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому

1:38
Здоровье

Нутрициолог Юлия Ковалёва рассказала, какие анализы стоит сдать перед Великим постом, чтобы не навредить здоровью. В 2025 году он начинается 3 марта, продлится 48 дней и завершится 20 апреля — в праздник Великой Пасхи.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Многие переносят пост без трудностей, ограничения в еде не сказываются плохо на их здоровье.

Но те, у кого есть хронические и острые заболевания, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Сдать, по мнению Ковалёвой, нужно следующие анализы:

  • Общий анализ крови + СОЭ. Оценит общее состояние организма.
  • Общий анализ мочи. Оценит работу мочевыделительной системы и работу почек.
  • С-реактивный белок (СРБ). Поможет выявить скрытый воспалительный процесс, связанный с длительной инфекцией или другими нарушениями в организме.
  • Общий белок, альбумин. Результаты исследований помогут составить рацион, который будет закрывать дефициты и восполнять потребности организма.
  • Общий анализ кала (копрограмма). Оценит работу всего ЖКТ.
  • УЗИ органов брюшной полости. Показывает патологические процессы во внутренних органах: заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и др.

"Лучше всего перед началом Великого поста проконсультироваться с врачом. Он оценит общее состояние здоровья, учтет индивидуальные особенности и подберет необходимые анализы", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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