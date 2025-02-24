Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Юлия Ковалёва рассказала, какие анализы стоит сдать перед Великим постом, чтобы не навредить здоровью. В 2025 году он начинается 3 марта, продлится 48 дней и завершится 20 апреля — в праздник Великой Пасхи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Многие переносят пост без трудностей, ограничения в еде не сказываются плохо на их здоровье.

Но те, у кого есть хронические и острые заболевания, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Сдать, по мнению Ковалёвой, нужно следующие анализы:

Общий анализ крови + СОЭ. Оценит общее состояние организма.

Общий анализ мочи. Оценит работу мочевыделительной системы и работу почек.

С-реактивный белок (СРБ). Поможет выявить скрытый воспалительный процесс, связанный с длительной инфекцией или другими нарушениями в организме.

Общий белок, альбумин. Результаты исследований помогут составить рацион, который будет закрывать дефициты и восполнять потребности организма.

Общий анализ кала (копрограмма). Оценит работу всего ЖКТ.

УЗИ органов брюшной полости. Показывает патологические процессы во внутренних органах: заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и др.

"Лучше всего перед началом Великого поста проконсультироваться с врачом. Он оценит общее состояние здоровья, учтет индивидуальные особенности и подберет необходимые анализы", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.

