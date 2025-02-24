Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому

Нутрициолог Юлия Ковалёва рассказала, какие анализы стоит сдать перед Великим постом, чтобы не навредить здоровью. В 2025 году он начинается 3 марта, продлится 48 дней и завершится 20 апреля — в праздник Великой Пасхи.
Многие переносят пост без трудностей, ограничения в еде не сказываются плохо на их здоровье.
Но те, у кого есть хронические и острые заболевания, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.
Сдать, по мнению Ковалёвой, нужно следующие анализы:
"Лучше всего перед началом Великого поста проконсультироваться с врачом. Он оценит общее состояние здоровья, учтет индивидуальные особенности и подберет необходимые анализы", — цитирует нутрициолога "СЭ".
Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.
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