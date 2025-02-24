Эти три способа помогут продлить жизнь: советы от биохакера Джонсона

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биохакер Брайан Джонсон, который много раз пытался замедлить старение, рассказал об эффективных способах, которые помогут обычным людям жить дольше и чувствовать себя лучше.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Следите за качеством воздуха

Джонсон советует устанавливать качественные воздушные фильтры, особенно в помещениях, где вы проводите большую часть времени. Загрязнение воздуха, как он считает, ускоряет старение и вызывает серьёзные заболевания, включая рак, сообщает Daily Mail.

Подальше от пластика

Он проникает в организм и оказывает вредное воздействие на здоровье. Брайан рекомендует постепенно избавляться от пластиковых предметов в быту.

Высыпайтесь

Биохакер называет качественный сон залогом крепкого здоровья. Он рекомендует следить за частотой сердечных сокращений в покое и стараться ложиться спать в одно и то же время.

Уточнения

Биохакеры — энтузиасты любительских исследований в области молекулярной биологии.

