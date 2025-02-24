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Приятно, но опасно! Этот элемент интерьера может вызвать болезнь лёгких

Здоровье

Учёные из США сделали вывод, что аромасвечи могут быть угрозой для здоровья лёгких.

Ароматерапия
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Ароматерапия

Дело в том, что ароматические свечи, диффузоры и интерьерные спреи, меняют химический состав воздуха в помещении, загрязняя его так же сильно, как выхлопные газы автомобилей на улице.

Оказалось, что расплавленный воск и другие ароматизированные продукты выделяют терпены, химические соединения, отвечающие за их запахи. За 20 минут воздействия ароматизированных продуктов в дыхательную систему человека может попасть от 100 миллиардов до 10 триллионов таких наночастиц, которые настолько малы, что очень глубоко проникают в легкие, пишет KP. RU.

Если постоянно эти наночастицы вдыхать, то может появиться кашель, чихание, раздражение глаз и обострение астмы.

Уточнения

Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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