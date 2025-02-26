Эксклюзивные результаты опроса: 5 супов, которые покорили российские столы

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой суп россияне любят больше всего: итоги опроса удивили

Какие супы россияне готовят чаще всего? Платформа Food провела исследование, проанализировав 24,6 млн просмотров рецептов. Результаты показали, что у жителей разных регионов есть свои фавориты, но абсолютным лидером стал суп из плавленых сырков, заинтересовавший более 1 млн человек.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Этот суп завоевал сердца россиян благодаря:

Простоте приготовления. Кремовой текстуре и насыщенному вкусу. Доступности ингредиентов.

Топ-5 самых популярных супов в России:

Суп из плавленых сырков — 1 млн просмотров.

Похлёбка "Царская" — 590 тыс.

Сырный суп с фрикадельками — 588 тыс.

Суп с солёными огурцами — 501 тыс.

Грузинский фасолевый суп — 375 тыс.

Какие ингредиенты россияне ищут чаще всего

Пользователи сделали 749 тыс. запросов на рецепты супов, и чаще всего их интересовали:

Сырные супы — 37 тыс. запросов.

Гороховые супы — 28 тыс.

Куриные супы — 22 тыс.

Супы с фрикадельками — 18 тыс.

Грибные супы — 17 тыс.

Какой регион любит какой суп

В каждом городе предпочтения отличаются:

В Москве и Санкт-Петербурге на втором месте — грузинский фасолевый суп.

В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске второе место занимает сырный суп с фрикадельками.

Похлёбка "Царская" особенно популярна среди жителей Екатеринбурга и Новосибирска.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

