Эксклюзивные результаты опроса: 5 супов, которые покорили российские столы

Какой суп россияне любят больше всего: итоги опроса удивили
Какие супы россияне готовят чаще всего? Платформа Food провела исследование, проанализировав 24,6 млн просмотров рецептов. Результаты показали, что у жителей разных регионов есть свои фавориты, но абсолютным лидером стал суп из плавленых сырков, заинтересовавший более 1 млн человек.
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сырный суп
Этот суп завоевал сердца россиян благодаря:
Простоте приготовления.
Кремовой текстуре и насыщенному вкусу.
Доступности ингредиентов.
Топ-5 самых популярных супов в России:
Суп из плавленых сырков — 1 млн просмотров.
Похлёбка "Царская" — 590 тыс.
Сырный суп с фрикадельками — 588 тыс.
Суп с солёными огурцами — 501 тыс.
Грузинский фасолевый суп — 375 тыс.
Какие ингредиенты россияне ищут чаще всего
Пользователи сделали 749 тыс. запросов на рецепты супов, и чаще всего их интересовали:
Сырные супы — 37 тыс. запросов.
Гороховые супы — 28 тыс.
Куриные супы — 22 тыс.
Супы с фрикадельками — 18 тыс.
Грибные супы — 17 тыс.
Какой регион любит какой суп
В каждом городе предпочтения отличаются:
В Москве и Санкт-Петербурге на втором месте — грузинский фасолевый суп.
В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске второе место занимает сырный суп с фрикадельками.
Похлёбка "Царская" особенно популярна среди жителей Екатеринбурга и Новосибирска.
Уточнения
Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.