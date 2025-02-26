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Эксклюзивные результаты опроса: 5 супов, которые покорили российские столы

1:50
Здоровье

Какой суп россияне любят больше всего: итоги опроса удивили

Какие супы россияне готовят чаще всего? Платформа Food провела исследование, проанализировав 24,6 млн просмотров рецептов. Результаты показали, что у жителей разных регионов есть свои фавориты, но абсолютным лидером стал суп из плавленых сырков, заинтересовавший более 1 млн человек.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Этот суп завоевал сердца россиян благодаря:

  1. Простоте приготовления.
  2. Кремовой текстуре и насыщенному вкусу.
  3. Доступности ингредиентов.

Топ-5 самых популярных супов в России:

  • Суп из плавленых сырков — 1 млн просмотров.
  • Похлёбка "Царская" — 590 тыс.
  • Сырный суп с фрикадельками — 588 тыс.
  • Суп с солёными огурцами — 501 тыс.
  • Грузинский фасолевый суп — 375 тыс.

Какие ингредиенты россияне ищут чаще всего

Пользователи сделали 749 тыс. запросов на рецепты супов, и чаще всего их интересовали:

  • Сырные супы — 37 тыс. запросов.
  • Гороховые супы — 28 тыс.
  • Куриные супы — 22 тыс.
  • Супы с фрикадельками — 18 тыс.
  • Грибные супы — 17 тыс.

Какой регион любит какой суп

В каждом городе предпочтения отличаются:

  • В Москве и Санкт-Петербурге на втором месте — грузинский фасолевый суп.
  • В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске второе место занимает сырный суп с фрикадельками.
  • Похлёбка "Царская" особенно популярна среди жителей Екатеринбурга и Новосибирска.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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