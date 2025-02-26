Возможно ли избежать сердечных заболеваний с помощью шоколада и кофе — секрет раскрыт

Многие считают шоколад и кофе вредными для здоровья, но новое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, опровергает этот миф. Бразильские учёные проанализировали данные 6,4 тысячи участников в течение восьми лет и пришли к выводу: регулярное употребление этих продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как кофе и шоколад улучшают здоровье
Исследование показало, что диета, богатая полифенолами, снижает вероятность развития метаболического синдрома — состояния, включающего:
Метаболический синдром значительно повышает риск инфарктов, инсультов и диабета второго типа.
Что такое полифенолы и почему они важны
Полифенолы - природные соединения, содержащиеся в:
Они обладают антиоксидантными свойствами, улучшают кровообращение и снижают уровень воспаления в организме.
Научный прорыв
Ранее подобные исследования давали неоднозначные результаты из-за малого количества участников и короткого срока наблюдения. Однако теперь учёные уверены: богатая полифенолами диета - эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Как включить полезные продукты в рацион
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Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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