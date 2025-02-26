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Возможно ли избежать сердечных заболеваний с помощью шоколада и кофе — секрет раскрыт

1:59
Здоровье

Шоколад и кофе защищают сердце: найдена доказательства

Многие считают шоколад и кофе вредными для здоровья, но новое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, опровергает этот миф. Бразильские учёные проанализировали данные 6,4 тысячи участников в течение восьми лет и пришли к выводу: регулярное употребление этих продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чашка
Фото: pixabay.com by 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка

Как кофе и шоколад улучшают здоровье

Исследование показало, что диета, богатая полифенолами, снижает вероятность развития метаболического синдрома — состояния, включающего:

  • Повышенное кровяное давление.
  • Высокий уровень сахара в крови.
  • Избыточный жир в области талии.
  • Нарушения холестеринового обмена.

Метаболический синдром значительно повышает риск инфарктов, инсультов и диабета второго типа.

Что такое полифенолы и почему они важны

Полифенолы - природные соединения, содержащиеся в:

  • Кофе и шоколаде.
  • Овощах и фруктах.
  • Зелёном чае и цельнозерновых продуктах.

Они обладают антиоксидантными свойствами, улучшают кровообращение и снижают уровень воспаления в организме.

Научный прорыв

Ранее подобные исследования давали неоднозначные результаты из-за малого количества участников и короткого срока наблюдения. Однако теперь учёные уверены: богатая полифенолами диета - эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как включить полезные продукты в рацион

  1. Выпивать 1-2 чашки кофе в день без сахара.
  2. Выбирать горький шоколад с содержанием какао от 70% и выше.
  3. Употреблять больше овощей, ягод и цельнозерновых продуктов.

Все дело в умеренности - и ваше сердце скажет вам спасибо.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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