Возможно ли избежать сердечных заболеваний с помощью шоколада и кофе — секрет раскрыт

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад и кофе защищают сердце: найдена доказательства

Многие считают шоколад и кофе вредными для здоровья, но новое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, опровергает этот миф. Бразильские учёные проанализировали данные 6,4 тысячи участников в течение восьми лет и пришли к выводу: регулярное употребление этих продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pixabay.com by 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка

Как кофе и шоколад улучшают здоровье

Исследование показало, что диета, богатая полифенолами, снижает вероятность развития метаболического синдрома — состояния, включающего:

Повышенное кровяное давление.

Высокий уровень сахара в крови.

Избыточный жир в области талии.

Нарушения холестеринового обмена.

Метаболический синдром значительно повышает риск инфарктов, инсультов и диабета второго типа.

Что такое полифенолы и почему они важны

Полифенолы - природные соединения, содержащиеся в:

Кофе и шоколаде.

Овощах и фруктах.

Зелёном чае и цельнозерновых продуктах.

Они обладают антиоксидантными свойствами, улучшают кровообращение и снижают уровень воспаления в организме.

Научный прорыв

Ранее подобные исследования давали неоднозначные результаты из-за малого количества участников и короткого срока наблюдения. Однако теперь учёные уверены: богатая полифенолами диета - эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как включить полезные продукты в рацион

Выпивать 1-2 чашки кофе в день без сахара. Выбирать горький шоколад с содержанием какао от 70% и выше. Употреблять больше овощей, ягод и цельнозерновых продуктов.

Все дело в умеренности - и ваше сердце скажет вам спасибо.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

