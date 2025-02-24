Густые и крепкие: какие причёски портят волосы и кожу головы?

Стилист Лилия Левина назвала причёски, которые плохо влияют на здоровье волос и кожи головы.

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

По её словам, нужно минимизировать использование плоек и других горячих инструментов. Если не получается, то нужно предварительно наносить на волосы термозащиту.

Вредны и причёски, которые девушка делает плотный начёс в прикорневой зоне. Такое механическое воздействие может стать причиной обламывания длины. Вредны также дреды, тугие косы и хвосты.

"Если вам хочется сделать плетение на голове, обратитесь к грамотному специалисту, который выполнит всё так, чтобы нагрузка на волосы была мизерной, — цитирует стилиста "Чемпионат".

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

