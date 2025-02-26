Ужасная правда: рыба превращается в пластиковый мусор прямо на вашем столе

Исследование Университета Орегона выявило тревожный факт: 99% морепродуктов содержат частицы микропластика. Доктор Сюзанна Брандер и её коллеги обнаружили, что пластиковые волокна могут проникать из кишечной системы в ткани организма, вызывая опасения за здоровье потребителей.
Как пластик попадает в морепродукты
Мелкие рыбы и моллюски, фильтруя воду, накапливают больше микропластика, чем крупные виды. Учёные предупреждают:
Отказываться от рыбы или нет
Эксперты не советуют полностью исключать морепродукты, так как микропластик присутствует и в других продуктах. Однако важно:
Что делать с загрязнением
Защитники природы требуют срочного мониторинга пластиковой угрозы и ужесточения промышленных стандартов. Снижение производства пластика и переход на безопасные альтернативы - единственный способ уменьшить его попадание в океаны.
Морепроду́кты - пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.
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