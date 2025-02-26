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Ужасная правда: рыба превращается в пластиковый мусор прямо на вашем столе

1:34
Здоровье

Шокирующее открытие: почти вся рыба и морепродукты содержат пластик

Исследование Университета Орегона выявило тревожный факт: 99% морепродуктов содержат частицы микропластика. Доктор Сюзанна Брандер и её коллеги обнаружили, что пластиковые волокна могут проникать из кишечной системы в ткани организма, вызывая опасения за здоровье потребителей.

Салат с кальмаром
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с кальмаром

Как пластик попадает в морепродукты

Мелкие рыбы и моллюски, фильтруя воду, накапливают больше микропластика, чем крупные виды. Учёные предупреждают:

  • Пластиковые частицы могут вызывать воспаление органов и клеточный стресс.
  • Микропластик связывается с токсичными веществами, увеличивая их концентрацию в организме.
  • Воздействие на здоровье человека до конца не изучено, но потенциальные риски значительны.

Отказываться от рыбы или нет

Эксперты не советуют полностью исключать морепродукты, так как микропластик присутствует и в других продуктах. Однако важно:

  • Промывать рыбу и моллюсков перед употреблением.
  • Использовать стеклянные и бумажные упаковки вместо пластика.
  • Следить за источником происхождения морепродуктов.

Что делать с загрязнением

Защитники природы требуют срочного мониторинга пластиковой угрозы и ужесточения промышленных стандартов. Снижение производства пластика и переход на безопасные альтернативы - единственный способ уменьшить его попадание в океаны.

Уточнения

Морепроду́кты - пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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