Ужасная правда: рыба превращается в пластиковый мусор прямо на вашем столе

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шокирующее открытие: почти вся рыба и морепродукты содержат пластик

Исследование Университета Орегона выявило тревожный факт: 99% морепродуктов содержат частицы микропластика. Доктор Сюзанна Брандер и её коллеги обнаружили, что пластиковые волокна могут проникать из кишечной системы в ткани организма, вызывая опасения за здоровье потребителей.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с кальмаром

Как пластик попадает в морепродукты

Мелкие рыбы и моллюски, фильтруя воду, накапливают больше микропластика, чем крупные виды. Учёные предупреждают:

Пластиковые частицы могут вызывать воспаление органов и клеточный стресс .

. Микропластик связывается с т оксичными веществами , увеличивая их концентрацию в организме.

, увеличивая их концентрацию в организме. Воздействие на здоровье человека до конца не изучено, но потенциальные риски значительны.

Отказываться от рыбы или нет

Эксперты не советуют полностью исключать морепродукты, так как микропластик присутствует и в других продуктах. Однако важно:

Промывать рыбу и моллюсков перед употреблением.

Использовать стеклянные и бумажные упаковки вместо пластика.

Следить за источником происхождения морепродуктов.

Что делать с загрязнением

Защитники природы требуют срочного мониторинга пластиковой угрозы и ужесточения промышленных стандартов. Снижение производства пластика и переход на безопасные альтернативы - единственный способ уменьшить его попадание в океаны.

Уточнения

Морепроду́кты - пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.

