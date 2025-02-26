Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе с утра не бодрит: врач объяснил, в чём причина

Многие начинают день с чашки кофе, надеясь быстрее проснуться и зарядиться энергией. Однако гастроэнтеролог Е. Белоусов утверждает, что кофе, выпитый сразу после пробуждения, не оказывает ожидаемого эффекта.

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Почему утренний кофе не работает

Сразу после пробуждения в организме достигает пика уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость и активность. В этот момент дополнительная стимуляция кофеином попросту не нужна, поэтому бодрящее действие напитка ослабляется.

Когда лучше пить кофе

Чтобы кофе действительно взбодрил, Белоусов советует подождать 1-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола начнёт снижаться. В это время кофеин подействует эффективнее, помогая организму оставаться энергичным.

Почему не стоит пить кофе вечером

Специалист также предостерегает от употребления кофе и других кофеиносодержащих напитков в вечернее время. Они могут:

Возбудить нервную систему. Нарушить засыпание и ухудшить качество сна. Вызвать усталость и недостаток энергии на следующий день.

Как пить кофе правильно

Чтобы кофе приносил максимум пользы:

Подождите минимум час после пробуждения.

Избегайте кофеина за 5-6 часов до сна.

Не пейте его на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой.

Так вы получите бодрящий эффект без вреда для организма.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

