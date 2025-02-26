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Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться

1:37
Здоровье

Кофе с утра не бодрит: врач объяснил, в чём причина

Многие начинают день с чашки кофе, надеясь быстрее проснуться и зарядиться энергией. Однако гастроэнтеролог Е. Белоусов утверждает, что кофе, выпитый сразу после пробуждения, не оказывает ожидаемого эффекта.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Почему утренний кофе не работает

Сразу после пробуждения в организме достигает пика уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость и активность. В этот момент дополнительная стимуляция кофеином попросту не нужна, поэтому бодрящее действие напитка ослабляется.

Когда лучше пить кофе

Чтобы кофе действительно взбодрил, Белоусов советует подождать 1-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола начнёт снижаться. В это время кофеин подействует эффективнее, помогая организму оставаться энергичным.

Почему не стоит пить кофе вечером

Специалист также предостерегает от употребления кофе и других кофеиносодержащих напитков в вечернее время. Они могут:

  1. Возбудить нервную систему.
  2. Нарушить засыпание и ухудшить качество сна.
  3. Вызвать усталость и недостаток энергии на следующий день.

Как пить кофе правильно

Чтобы кофе приносил максимум пользы:

  • Подождите минимум час после пробуждения.
  • Избегайте кофеина за 5-6 часов до сна.
  • Не пейте его на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой.

Так вы получите бодрящий эффект без вреда для организма.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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