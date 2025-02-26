Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться

Многие начинают день с чашки кофе, надеясь быстрее проснуться и зарядиться энергией. Однако гастроэнтеролог Е. Белоусов утверждает, что кофе, выпитый сразу после пробуждения, не оказывает ожидаемого эффекта.
Почему утренний кофе не работает
Сразу после пробуждения в организме достигает пика уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость и активность. В этот момент дополнительная стимуляция кофеином попросту не нужна, поэтому бодрящее действие напитка ослабляется.
Когда лучше пить кофе
Чтобы кофе действительно взбодрил, Белоусов советует подождать 1-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола начнёт снижаться. В это время кофеин подействует эффективнее, помогая организму оставаться энергичным.
Почему не стоит пить кофе вечером
Специалист также предостерегает от употребления кофе и других кофеиносодержащих напитков в вечернее время. Они могут:
Как пить кофе правильно
Чтобы кофе приносил максимум пользы:
Так вы получите бодрящий эффект без вреда для организма.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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