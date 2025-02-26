Микроволновка может добавить в ваш суп не только тепло, но и опасные микроорганизмы — вот почему

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью быта многих россиян, однако её использование может нести определённые риски для здоровья. Особенно это касается супов, так как из-за большого объёма жидкости нагревание происходит неравномерно, приводя к образованию "мёртвых зон", где температура ниже, чем в остальной части жидкости. В таких условиях создаются благоприятные условия для размножения бактерий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Грибной суп

Научные исследования, результатами которых поделился портал frontiersin. org, показали, что в микроволновых печах могут развиваться различные штаммы бактерий, такие как Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus. Эти микроорганизмы попадают в пищу через пластик, из которого изготовлены микроволновые печи и посуда.

Даже пластик с маркировкой BPA-free может выделять вредные вещества при нагревании. Эти вещества могут проникать в организм с пищей и вызывать серьёзные заболевания, включая проблемы с щитовидной железой, рак и бесплодие.

Некоторые люди пытаются защитить микроволновую печь, накрывая тарелки с супом пластиковыми крышками. Однако это может быть опасно, так как при нагревании частицы пластика могут попадать в еду.

Поэтому важно задуматься о том, как часто и какие продукты мы готовим в микроволновой печи. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные способы приготовления пищи, чтобы минимизировать риски для здоровья и сохранить своё благополучие.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



