Кокосовое масло может защитить сердце: но есть нюанс, о котором важно знать

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, диетолог и научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева поделилась информацией о пользе кокосового масла для сердечно-сосудистой системы.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Кокосовое масло, содержащее среднецепочечные жирные кислоты, оказывает положительное влияние на организм. В рамках исследования было обнаружено, что добавка Трикаприн, полученная из кокосового масла, способствует улучшению липидного обмена и предотвращению кардиомиопатии. Кардиомиопатия характеризуется накоплением избыточных триглицеридов в клетках сердечной мышцы.

"Исследования показали, что добавление Трикаприна в добавки улучшило показатели сердечной деятельности и частично снизило сердечную недостаточность у таких пациентов", — рассказала Солнцева.

Однако стоит помнить, что кокосовое масло богато насыщенными жирами. Избыток таких жиров может негативно сказаться на здоровье, включая риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Поэтому важно контролировать потребление кокосового масла, пишет Газета.Ru.

Следует отметить, что, хотя сливочное масло также содержит полезные полиненасыщенные жиры, в нём также присутствует значительное количество насыщенных жиров. Поэтому полностью исключать сливочное масло из рациона не рекомендуется. Лучше всего ограничить его потребление, чтобы сбалансировать количество потребляемых жиров и снизить риски для здоровья.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

