Шокирующий диагноз: как вода из-под крана может вызвать серьёзные болезни

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Споры о возможности употребления сырой воды из-под крана продолжаются уже много лет, и они возникают в разных регионах и странах. Доктор Александр Мясников дал ответ на этот вопрос.

Фото: freepik стакан воды

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий подчеркнул, что пить сырую воду из-под крана не рекомендуется.

Она значительно отличается от питьевой воды как по вкусу, так и по минеральному составу. Соли, содержащиеся в водопроводной воде, могут повышать риск образования камней в почках.

Поэтому рекомендуется кипятить воду из-под крана или употреблять только бутилированную воду из магазина.

"Относитесь к воде, как к потенциальному источнику инфекции", — резюмировал врач.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



