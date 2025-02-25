Шокирующий диагноз: как вода из-под крана может вызвать серьёзные болезни

Споры о возможности употребления сырой воды из-под крана продолжаются уже много лет, и они возникают в разных регионах и странах. Доктор Александр Мясников дал ответ на этот вопрос.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий подчеркнул, что пить сырую воду из-под крана не рекомендуется.
Она значительно отличается от питьевой воды как по вкусу, так и по минеральному составу. Соли, содержащиеся в водопроводной воде, могут повышать риск образования камней в почках.
Поэтому рекомендуется кипятить воду из-под крана или употреблять только бутилированную воду из магазина.
"Относитесь к воде, как к потенциальному источнику инфекции", — резюмировал врач.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.