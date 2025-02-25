Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств

Профилактика атеросклероза, хронического заболевания сосудов, начинается с изменения питания. Диетолог Антонина Стародубова поделилась рекомендациями о том, какие продукты помогут поддерживать здоровье сосудов.
Специалист рекомендует сократить употребление слишком солёных и жирных продуктов, таких как колбасы, соленья и копчёности. Большое количество насыщенных жиров и соли делает сосуды более уязвимыми.
Вместо этого стоит отдавать предпочтение источникам ненасыщенных жиров: орехам, семенам, рыбе и растительным маслам холодного отжима. Их можно добавить в готовые блюда или использовать для перекусов в течение дня.
"Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", — объяснила врач в комментарии РИА "Новости".
А́теросклеро́з — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.