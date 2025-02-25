Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств

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Здоровье

Профилактика атеросклероза, хронического заболевания сосудов, начинается с изменения питания. Диетолог Антонина Стародубова поделилась рекомендациями о том, какие продукты помогут поддерживать здоровье сосудов.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Специалист рекомендует сократить употребление слишком солёных и жирных продуктов, таких как колбасы, соленья и копчёности. Большое количество насыщенных жиров и соли делает сосуды более уязвимыми.

Вместо этого стоит отдавать предпочтение источникам ненасыщенных жиров: орехам, семенам, рыбе и растительным маслам холодного отжима. Их можно добавить в готовые блюда или использовать для перекусов в течение дня.

"Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", — объяснила врач в комментарии РИА "Новости".

Уточнения

А́теросклеро́з — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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