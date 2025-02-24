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Улучши здоровье кишечника с этим простым секретом при каждом приёме пищи

2:20
Здоровье

Забота о здоровье кишечника чрезвычайно важна. Сильный микробиом, состоящий из триллионов полезных бактерий и веществ, которые они производят, помогает нашему организму в борьбе с болезнями и улучшает наше психическое состояние.

девушка ест
Фото: freepik is licensed under Public domain
девушка ест

Доктор Меган Росси, специалист в области диетологии, рекомендует сосредоточиться на разнообразии растительных продуктов и стремиться к тому, чтобы в течение недели съедать 30 различных видов растений.

Она выделяет так называемую "супершестёрку": цельные зерна, орехи и семена, овощи, фрукты, бобовые, а также травы и специи.

Для поддержания разнообразия бактерий в кишечнике, каждая из которых обладает уникальными свойствами, необходимо обеспечивать их разнообразным питанием. В противном случае они просто не смогут развиваться.

Росси, основательница клиники здоровья кишечника в Лондоне, также подчёркивает важность тщательного пережевывания пищи.

"Всё сводится к правильному пищеварению. Мы начинаем физически расщеплять еду во рту, а слюна содержит ферменты, которые начинают ее химическую переработку", — говорит она.

Исследования показывают, что чем дольше мы пережевываем пищу, тем больше питательных веществ из нее усваивается. Доктор также рассказала, что в одном исследовании сравнивали людей, которые жевали миндаль 10 раз и 40 раз, и результаты показали, что при 40 жеваниях усваивается значительно больше питательных веществ.

Врач отметила, что при жевании всего 10 раз люди плохо усваивают большую часть полезных веществ и не получают максимальной пользы для здоровья. По её словам, тщательное жевание является важным для извлечения питательных элементов.

Доктор Росси также посоветовала сосчитать, сколько раз вы жуёте пищу, и добавить еще три жевания к результату. Она подчеркнула, что следует сосредоточиться на первых двух кусках, увеличивая количество жеваний. Если каждые пару недель удастся добавлять еще одно или два жевания, к шести месяцам можно значительно увеличить общее число жевательных движений, сообщает Buzzfeed.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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