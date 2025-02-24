Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эта маленькая ягода, известная как чёрная смородина (Ribes nigrum), обладает мощным антиоксидантным действием, улучшает здоровье глаз, регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Она превосходит по полезным свойствам чернику и ежевику, а её насыщенный состав делает её настоящим суперпродуктом.

Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная смородина

Чем полезна чёрная смородина?

1. Укрепляет иммунитет

В 4 раза больше витамина С, чем в апельсинах!

Антиоксиданты стимулируют выработку лейкоцитов, помогая организму бороться с инфекциями.

Полифенолы поддерживают здоровье кишечной микрофлоры, а 70% иммунитета зависит от кишечника.

2. Обладает противовоспалительным действием

Флавоноиды расслабляют желудочно-кишечный тракт и облегчают пищеварение.

Высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (GLA), которой нет в чернике или ежевике, помогает при воспалительных заболеваниях кишечника и обмена веществ.

3. Регулирует уровень сахара в крови

Клетчатка и полифенолы замедляют всасывание сахара и повышают чувствительность к инсулину.

Ягода особенно полезна при диабете 2 типа.

4. Поддерживает сердце и сосуды

Флавоноиды снижают артериальное давление и укрепляют сосуды.

Антоцианы уменьшают окисление "плохого" холестерина, предотвращая атеросклероз.

5. Защищает зрение

Улучшает кровообращение в сетчатке и зрительных нервах.

Снижает риск дегенерации жёлтого пятна и глаукомы.

Как употреблять?

Лучше всего — в свежем виде, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Благодаря кисловатому вкусу её можно добавлять в:

Йогурт и овсянку

Десерты, особенно с шоколадом

Смузи и напитки

Перед включением в рацион стоит проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

