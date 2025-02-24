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Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион

2:04
Здоровье

Эта маленькая ягода, известная как чёрная смородина (Ribes nigrum), обладает мощным антиоксидантным действием, улучшает здоровье глаз, регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Она превосходит по полезным свойствам чернику и ежевику, а её насыщенный состав делает её настоящим суперпродуктом.

Чёрная смородина
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная смородина

Чем полезна чёрная смородина?

1. Укрепляет иммунитет

  • В 4 раза больше витамина С, чем в апельсинах!
  • Антиоксиданты стимулируют выработку лейкоцитов, помогая организму бороться с инфекциями.
  • Полифенолы поддерживают здоровье кишечной микрофлоры, а 70% иммунитета зависит от кишечника.

2. Обладает противовоспалительным действием

  • Флавоноиды расслабляют желудочно-кишечный тракт и облегчают пищеварение.
  • Высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (GLA), которой нет в чернике или ежевике, помогает при воспалительных заболеваниях кишечника и обмена веществ.

3. Регулирует уровень сахара в крови

  • Клетчатка и полифенолы замедляют всасывание сахара и повышают чувствительность к инсулину.
  • Ягода особенно полезна при диабете 2 типа.

4. Поддерживает сердце и сосуды

  • Флавоноиды снижают артериальное давление и укрепляют сосуды.
  • Антоцианы уменьшают окисление "плохого" холестерина, предотвращая атеросклероз.

5. Защищает зрение

  • Улучшает кровообращение в сетчатке и зрительных нервах.
  • Снижает риск дегенерации жёлтого пятна и глаукомы.

Как употреблять?

Лучше всего — в свежем виде, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Благодаря кисловатому вкусу её можно добавлять в:

  • Йогурт и овсянку
  • Десерты, особенно с шоколадом
  • Смузи и напитки

Перед включением в рацион стоит проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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