Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион

Эта маленькая ягода, известная как чёрная смородина (Ribes nigrum), обладает мощным антиоксидантным действием, улучшает здоровье глаз, регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Она превосходит по полезным свойствам чернику и ежевику, а её насыщенный состав делает её настоящим суперпродуктом.
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная смородина
Чем полезна чёрная смородина?
1. Укрепляет иммунитет
В 4 раза больше витамина С, чем в апельсинах!
Антиоксиданты стимулируют выработку лейкоцитов, помогая организму бороться с инфекциями.
Полифенолы поддерживают здоровье кишечной микрофлоры, а 70% иммунитета зависит от кишечника.
2. Обладает противовоспалительным действием
Флавоноиды расслабляют желудочно-кишечный тракт и облегчают пищеварение.
Высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (GLA), которой нет в чернике или ежевике, помогает при воспалительных заболеваниях кишечника и обмена веществ.
3. Регулирует уровень сахара в крови
Клетчатка и полифенолы замедляют всасывание сахара и повышают чувствительность к инсулину.
Ягода особенно полезна при диабете 2 типа.
4. Поддерживает сердце и сосуды
Флавоноиды снижают артериальное давление и укрепляют сосуды.