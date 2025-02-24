Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей

Жительница Перми обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобой на зубную боль, но лечение обернулось для неё дополнительными страданиями. По решению суда медицинское учреждение выплатило женщине 53 тысячи рублей компенсации за моральный вред и затраты на дальнейшее лечение, сообщает properm.ru
Во время приёма врач решил удалить пациентке зуб, но с самого начала что-то пошло не так:
Пациентка, не выдержав, покинула кабинет и обратилась в платную клинику, где ей наконец оказали помощь. После этого она решила добиваться справедливости через суд.
Хотя доказательств медицинских нарушений представлено не было, суд учёл тот факт, что операция не была доведена до конца, а женщина продолжала испытывать боль. Также суд обратил внимание на её переживания и вынес решение в пользу пациентки.
Стоматологическая поликлиника обязана выплатить 53 тысячи рублей, куда вошли:
Судебные приставы проконтролировали исполнение решения, и пациентка получила причитающиеся ей деньги.
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.
Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.