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Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей

1:42
Здоровье

Жительница Перми обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобой на зубную боль, но лечение обернулось для неё дополнительными страданиями. По решению суда медицинское учреждение выплатило женщине 53 тысячи рублей компенсации за моральный вред и затраты на дальнейшее лечение, сообщает properm.ru

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Что произошло в кабинете стоматолога?

Во время приёма врач решил удалить пациентке зуб, но с самого начала что-то пошло не так:

  • Анестезия не подействовала должным образом, и пациентка продолжала чувствовать боль.
  • Стоматолог не проявил должного внимания к её состоянию.
  • Когда женщина попросила, чтобы операцию провёл другой врач, ей отказали, предложив заново записаться на приём.

Пациентка, не выдержав, покинула кабинет и обратилась в платную клинику, где ей наконец оказали помощь. После этого она решила добиваться справедливости через суд.

Судебное разбирательство и решение

Хотя доказательств медицинских нарушений представлено не было, суд учёл тот факт, что операция не была доведена до конца, а женщина продолжала испытывать боль. Также суд обратил внимание на её переживания и вынес решение в пользу пациентки.

Стоматологическая поликлиника обязана выплатить 53 тысячи рублей, куда вошли:

  • компенсация морального вреда,
  • штраф за нарушение прав потребителя,
  • расходы на судебные издержки и повторное удаление зуба.

Судебные приставы проконтролировали исполнение решения, и пациентка получила причитающиеся ей деньги.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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