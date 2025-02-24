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Вспышки агрессии могут указывать на нехватку Омега-3

1:11
Здоровье

Дефицит Омега-3 может приводить не только к ухудшению физического здоровья. Нехватка витамина оказывает влияние на психику. Об этом пишет издание "Газета.ру".

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Гастроэнтеролог Светлана Ермакова рассказала, что симптоматика недостатка Омега-3 слабо выражена, из-за чего сложно выявить дефицит без анализов. Однако есть психологические симптомы, которые могут сигнализировать, что организму не хватает Омега-3.

Сначала у человека возникает недомогание и хроническая усталость. Затем эти симптомы трансформируются в апатию и повышенную нервозность. Сложности в выполнении любой деятельности делают человека раздражительным и агрессивным.

Эксперт объяснила, Омега-3 влияет на головной мозг. Из-за дефицита возникает тревожность и перепады настроения. Важно понимать, что данный комплекс выполняет важнейшие функции в организме человека.

Напомним, больше всего Омега-3 содержится в лососе, грецких орехах, семенах чиа и скумбрии.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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