Похудение на 10 кг за месяц: советы итальянского диетолога

Диетолог Даниэле Нуччи рассказал, как можно худеть на 10 кг каждый месяц. Эксперт указал на важность подсчёта калорий и физической активности. Об этом пишет издание Corrieredelveneto. corriere.
Диетолог рекомендует включить в свой рацион как можно больше овощей. Они должны преобладать при любом приёме пищи. В овощах мало калорий, но они дают чувство насыщения. При похудении это очень важно.
Также большое количество клетчатки способствует улучшению пищеварения и ускорению метаболизма. Для эффективного похудения эксперт рекомендует контролировать количество потребляемых углеводов. Во время ужина от углеводов и вовсе стоит отказаться. Они должны присутствовать только на завтраке и обеде.
Диетолог отметил, что правильное питание имеет ключевое значение в профилактике серьёзных заболеваний. Нуччи рекомендует отказаться от жирной, жареной пищи, сахара, а также продуктов с сомнительным составом.
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