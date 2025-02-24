Похудение на 10 кг за месяц: советы итальянского диетолога

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Даниэле Нуччи рассказал, как можно худеть на 10 кг каждый месяц. Эксперт указал на важность подсчёта калорий и физической активности. Об этом пишет издание Corrieredelveneto. corriere.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семья на кухне

Диетолог рекомендует включить в свой рацион как можно больше овощей. Они должны преобладать при любом приёме пищи. В овощах мало калорий, но они дают чувство насыщения. При похудении это очень важно.

Также большое количество клетчатки способствует улучшению пищеварения и ускорению метаболизма. Для эффективного похудения эксперт рекомендует контролировать количество потребляемых углеводов. Во время ужина от углеводов и вовсе стоит отказаться. Они должны присутствовать только на завтраке и обеде.

Диетолог отметил, что правильное питание имеет ключевое значение в профилактике серьёзных заболеваний. Нуччи рекомендует отказаться от жирной, жареной пищи, сахара, а также продуктов с сомнительным составом.