Боли в костях – не всегда артрит: Врач раскрыл связь между поджелудочной железой и вашим самочувствием

Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли в костях, мышечная слабость, необъяснимые проблемы с пищеварением эти симптомы часто списывают на возрастные изменения, переутомление или другие распространенные заболевания.

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Однако, как утверждает невролог и вертебролог Сергей Длин, они могут быть тревожным сигналом о проблемах с поджелудочной железой.

В своем Telegram-канале врач подробно рассказал о взаимосвязи между состоянием поджелудочной и общим самочувствием организма. Поджелудочная железа играет ключевую роль в процессе пищеварения, вырабатывая ферменты, необходимые для расщепления и усвоения жиров, белков, углеводов, а также жирорастворимых витаминов D, K, кальция и магния.

Нарушения в работе этого органа, особенно при хроническом панкреатите, приводят к нарушению усвоения питательных веществ. Как следствие, развивается остеопороз снижение плотности костной ткани, а также мышечные судороги, вызванные дефицитом кальция и магния.

Однако этим последствия не ограничиваются. По словам доктора Длина, воспаленная поджелудочная железа провоцирует выброс в кровь молекул, вызывающих воспаление. Эти молекулы, путешествуя по организму, поражают не только желудочно-кишечный тракт, усугубляя проблемы с пищеварением, но и суставы, вызывая боли и воспаление.

Кроме того, врач подчеркнул связь между патологиями щитовидной железы, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом с нарушениями выработки мышечного белка. В таких случаях пациенты могут испытывать постоянную слабость, атрофию мышц и неспособность быстро восстановиться после травм.

Врач рекомендует обратить внимание на следующие признаки, которые могут указывать на проблемы с поджелудочной железой:

Необъяснимая боль в суставах и спине; Мышечная слабость и утомляемость; Проблемы с пищеварением (диарея, запор, вздутие живота); Резкое снижение веса; Повышенная утомляемость.

При появлении одного или нескольких из этих симптомов, особенно если они сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и выявления возможных проблем с поджелудочной железой. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. У рыб поджелудочная железа слабо обособлена, более чёткое выделение в самостоятельный о́рган появляется у амфибий. У птиц и млекопитающих поджелудочную железу огибает двенадцатиперстная кишка.



Невро́лог (до 1981-х гг. — невропато́лог) — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности «неврология». Невролог занимается диагностикой и лечением болезней, связанных с нервной системой. Это заболевания центральной (головной и спинной мозг) и периферической нервной системы (нервные волокна).

