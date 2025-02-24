Как батат оживляет мозг и спасает зрение: секрет раскрыт

Память — ключевая функция центральной нервной системы, позволяющая сохранять жизненный опыт. По данным Библиотеки национальной медицины США, мозг ежедневно обрабатывает массу информации, запоминая лишь действительно важное. С годами, под воздействием старения, стресса, неправильного питания и загрязнений, способность запоминать ухудшается, что приводит к частым забывчивостям.
Одним из лучших продуктов для поддержки умственной активности и зрения является батата. Этот корнеплод, родом из Центральной и Южной Америки, культивируется уже более 5000 лет и с давних времён используется не только в кулинарии, но и в традиционной медицине.
Батата также богата минералами (калий, медь, кальций, магний, железо, фосфор), что помогает мозгу работать эффективно и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Батату можно готовить запечённой, в виде пюре, жареной, добавлять в салаты, супы, рагу и даже десерты. Её клетчатка улучшает пищеварение, а калий помогает стабилизировать артериальное давление. Витамины A, C и B9 укрепляют иммунитет и способствуют регенерации клеток, улучшая состояние кожи.
Включение бататы в ежедневный рацион — простой и эффективный способ поддержать память и общее здоровье мозга.
Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».
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