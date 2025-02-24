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Как батат оживляет мозг и спасает зрение: секрет раскрыт

2:05
Здоровье

Память и её хрупкость

Память — ключевая функция центральной нервной системы, позволяющая сохранять жизненный опыт. По данным Библиотеки национальной медицины США, мозг ежедневно обрабатывает массу информации, запоминая лишь действительно важное. С годами, под воздействием старения, стресса, неправильного питания и загрязнений, способность запоминать ухудшается, что приводит к частым забывчивостям.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Батата — древний секрет здоровья мозга и глаз

Одним из лучших продуктов для поддержки умственной активности и зрения является батата. Этот корнеплод, родом из Центральной и Южной Америки, культивируется уже более 5000 лет и с давних времён используется не только в кулинарии, но и в традиционной медицине.

Основные преимущества бататы:

  • Витамин C — способствует синтезу нейротрансмиттеров (дофамина и норэпинефрина), улучшая память и концентрацию.
  • Витамин B6 — необходим для выработки серотонина, влияющего на настроение и умственную активность.
  •  Бета-каротины — превращаются в витамин A, который поддерживает зрение и регенерацию клеток сетчатки.

Батата также богата минералами (калий, медь, кальций, магний, железо, фосфор), что помогает мозгу работать эффективно и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Разнообразие и дополнительные преимущества

Батату можно готовить запечённой, в виде пюре, жареной, добавлять в салаты, супы, рагу и даже десерты. Её клетчатка улучшает пищеварение, а калий помогает стабилизировать артериальное давление. Витамины A, C и B9 укрепляют иммунитет и способствуют регенерации клеток, улучшая состояние кожи.

Включение бататы в ежедневный рацион — простой и эффективный способ поддержать память и общее здоровье мозга.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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