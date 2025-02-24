Витамин B12 шокирует: неожиданные риски для мозга

Задумывались ли вы, может ли "нормальный" уровень витамина B12 таить угрозу для мозга?
Витамин B12 (кобаламин) жизненно необходим для синтеза ДНК, образования эритроцитов, нормального функционирования нервной системы и выработки энергии. Он поступает с мясом, рыбой, молочными продуктами и яйцами, а также с обогащёнными продуктами для вегетарианцев и веганов.
Новое исследование UCSF, в котором приняли участие 231 человек со средним возрастом 71 год и медианным уровнем B12 в 414.8 pmol/L, показало, что даже "нормальные" показатели могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. Магнитно-резонансная томография выявила у участников с пониженным уровнем активного B12 (Holo-TC) больше "белых пятен" — признаков повреждений белого вещества мозга. Более того, наблюдалась неожиданная связь между повышенными уровнями неактивного B12 (Holo-HC) и ростом белка тау, ассоциированного с нейродегенерацией.
Пересмотр нормальных показателей витамина B12 может стать важным шагом в профилактике когнитивного упадка у пожилых людей.
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