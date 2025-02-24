Витамин B12 шокирует: неожиданные риски для мозга

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, может ли "нормальный" уровень витамина B12 таить угрозу для мозга?

Фото: Freepik is licensed under Free license Фрукты и витамины

Витамин B12 — ключ к здоровью

Витамин B12 (кобаламин) жизненно необходим для синтеза ДНК, образования эритроцитов, нормального функционирования нервной системы и выработки энергии. Он поступает с мясом, рыбой, молочными продуктами и яйцами, а также с обогащёнными продуктами для вегетарианцев и веганов.

Неожиданные выводы исследования

Новое исследование UCSF, в котором приняли участие 231 человек со средним возрастом 71 год и медианным уровнем B12 в 414.8 pmol/L, показало, что даже "нормальные" показатели могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. Магнитно-резонансная томография выявила у участников с пониженным уровнем активного B12 (Holo-TC) больше "белых пятен" — признаков повреждений белого вещества мозга. Более того, наблюдалась неожиданная связь между повышенными уровнями неактивного B12 (Holo-HC) и ростом белка тау, ассоциированного с нейродегенерацией.

Основные факты исследования:

Активный B12 (Holo-TC) : используется клетками непосредственно.

: используется клетками непосредственно. Неактивный B12 (Holo-HC): хранится в печени и не оказывает непосредственного действия.

Пересмотр нормальных показателей витамина B12 может стать важным шагом в профилактике когнитивного упадка у пожилых людей.

Уточнения

Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.

