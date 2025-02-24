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Естественная детоксикация: лучшие травы для печени и желчного пузыря

3:23
Здоровье

Задумывались ли вы о том, как поддержать здоровье печени и желчного пузыря с помощью природных средств? Известный фитотерапевт Гьюри Сабо рекомендует пять эффективных трав, способных естественным образом очистить и укрепить эти органы.

Крапива
Фото: en.wikipedia.org by EugeneZelenko is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License
Крапива

1. Крапива — основа очищающей терапии

Листья крапивы известны как мощное средство для очищения крови, способствующее детоксикации организма. Они помогают расщеплять продукты обмена веществ и богаты железом, поддерживая кроветворение. Крапива полезна при проблемах с печенью и желчным пузырём, а также при желудочных расстройствах и кишечных инфекциях. Её мочегонные свойства стимулируют работу почек и снижают уровень мочевой кислоты в крови.

Гьюри советует проводить шестинедельные курсы очищения весной и осенью, чередуя чай из крапивы и листьев грецкого ореха. После каждого курса необходимо делать перерыв не менее четырёх недель.

2. Листья грецкого ореха — природный детоксикант

Листья грецкого ореха — одно из любимых средств Гьюри. Они отлично поддерживают пищеварение, помогают при диарее и способствуют очищению организма. Особенно рекомендуется после курса антибиотиков, так как помогают восстановить микрофлору кишечника. Листья стимулируют работу печени, улучшают кровообращение и способствуют выведению накопившихся токсинов.

Рекомендуется проводить шестинедельные курсы, употребляя 1-3 чашки чая из листьев грецкого ореха ежедневно, после чего делать четырёхнедельный перерыв.

3. Цикорий полевой — травяной стимулятор желчеотделения

Цикорий полевой обладает свойствами, облегчающими пищеварение, стимулирующими выделение желчи, мочегонным и очищающим действием. Он поддерживает функции печени, почек и селезёнки, способствует опорожнению желчного пузыря и нормализует работу кишечника, предотвращая накопление лишних веществ в организме.

Для достижения эффекта рекомендуется в первую неделю пить по одной чашке настоя натощак ежедневно, во вторую неделю — через день, в третью — каждые три дня. Такой курс следует проводить дважды в год.

4. Расторопша — защитник печени

Расторопша пятнистая известна своим гепатопротекторным действием благодаря содержанию силимарина. Она способствует регенерации печёночных клеток, защищает их от токсинов и улучшает общее состояние печени. Рекомендуется при различных заболеваниях печени, включая гепатиты и жировой гепатоз.

5. Бессмертник — стимулятор желчеотделения

Цветки бессмертника обладают желчегонными свойствами, способствуют улучшению пищеварения и нормализуют работу желчного пузыря. Он эффективен при лечении холецистита и других заболеваний желчевыводящих путей.

Примечание: Информация основана на рекомендациях фитотерапевта Гьюри Сабо и предназначена для ознакомительных целей. Перед началом любого лечебного курса рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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