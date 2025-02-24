Удивительные факты о яблоках, которые заставят вас добавить их в меню прямо сейчас

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки могут помочь в решении некоторых проблем со здоровьем при регулярном употреблении, по мнению врача Сергея Агапкина.

Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки

Этот фрукт богат витаминами и минералами, которые поддерживают баланс в организме, и является отличным источником клетчатки. Один плод содержит около 10% суточной нормы.

Клетчатка замедляет усвоение жиров, что способствует контролю уровня холестерина в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, яблоки содержат антиоксиданты, которые могут уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Агапкин рекомендовал есть яблоки с кожурой, так как именно в ней много полезных веществ. Важно также избегать фруктов, обработанных минеральным воском.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей.

