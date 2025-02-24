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Холестерин под контролем: добавьте эти 3 специи в свой рацион

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Здоровье

Специи полезны для сердца и сосудов. Диетолог Елена Хохлова рассказала, какие пряности могут помочь в поддержании здоровья.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

По словам специалиста, стоит особое внимание уделить перцу чили, имбирю и чесноку. Каждый из этих продуктов обладает уникальными полезными свойствами. Например, чеснок помогает снизить уровень "плохого" холестерина и предотвращает образование тромбов.

Чили способствует нормальному функционированию кровеносной системы и улучшает эластичность сосудов.

Имбирь, в свою очередь, расширяет сосуды и помогает снизить давление. Такой эффект специи обусловлен серосодержащими соединениями, как объяснила врач в комментарии для NEWS.ru.

Также важным компонентом в составе чили и чеснока является капсаицин. Он помогает выводить токсины из организма и, по мнению ученых, может даже предотвращать развитие рака.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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