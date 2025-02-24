Холестерин под контролем: добавьте эти 3 специи в свой рацион

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специи полезны для сердца и сосудов. Диетолог Елена Хохлова рассказала, какие пряности могут помочь в поддержании здоровья.

Фото: https://www.freepik.com Специи

По словам специалиста, стоит особое внимание уделить перцу чили, имбирю и чесноку. Каждый из этих продуктов обладает уникальными полезными свойствами. Например, чеснок помогает снизить уровень "плохого" холестерина и предотвращает образование тромбов.

Чили способствует нормальному функционированию кровеносной системы и улучшает эластичность сосудов.

Имбирь, в свою очередь, расширяет сосуды и помогает снизить давление. Такой эффект специи обусловлен серосодержащими соединениями, как объяснила врач в комментарии для NEWS.ru.

Также важным компонентом в составе чили и чеснока является капсаицин. Он помогает выводить токсины из организма и, по мнению ученых, может даже предотвращать развитие рака.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

