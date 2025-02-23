Новый коронавирус обнаружен в Китае: уже пора готовиться к пандемии?

Новый коронавирус HKU5-CoV-2 был обнаружен учеными в Китае. Его нашли у летучих мышей.
Этот вирус может заражать человеческие клетки и ткани дыхательных путей и кишечника, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Сам факт публикации статьи в научном журнале Cell говорит о том, что прошло достаточно времени с момента обнаружения вируса учеными. Важно отметить: данных о заражении людей нет. Есть лишь информация о способности вируса инфицировать человеческие клетки", — цитирует его KP. RU.
По словам эксперта, в лабораторных условиях многие коронавирусы могут заражать клетки человека, но не все могут заразить самого человека.
Вирусолог подытожил, что в настоящее время нет никаких признаков того, что новый коронавирус способен заражать человека, передаваться от человека к человеку и активно распространяться.
Надзорные органы в области медицины в Китае и других странах, включая Россию, внимательно контролируют ситуацию.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.
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