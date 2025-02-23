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Натуральный суперфуд, который полезнее мёда — добавьте его в рацион

1:38
Здоровье

Многие знают о пользе мёда, но есть один натуральный продукт, который превосходит его по питательной ценности и оказывает ещё более мощное воздействие на иммунитет. Всего две ложки в день — и ваш организм будет лучше защищён от болезней.

Пчела
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пчела

Что это за продукт?

Речь идёт о пчелиной пыльце. Этот природный суперфуд представляет собой смесь цветочной пыльцы, собранной пчёлами и обогащённой их ферментами. Именно благодаря такому составу пчелиная пыльца содержит огромное количество полезных веществ.

Чем полезна пчелиная пыльца

Этот продукт богат витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами. Регулярное употребление пыльцы:

  • Укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами.
  • Обладает противовоспалительным эффектом, снижая риск хронических заболеваний.
  • Улучшает пищеварение, благодаря натуральным ферментам.
  • Повышает уровень энергии за счёт высокого содержания белков и витаминов группы B.
  • Способствует восстановлению организма после физических нагрузок.

Как правильно употреблять

Начинайте с одной чайной ложки в день, постепенно увеличивая дозу до двух-трёх. Пыльцу можно добавлять в йогурт, каши, смузи или просто рассасывать во рту. Главное — не подвергать её термической обработке, чтобы сохранить максимум полезных свойств.

Регулярное употребление этого суперфуда поможет укрепить организм и сделать иммунную систему более устойчивой к внешним угрозам.

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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