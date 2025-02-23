Натуральный суперфуд, который полезнее мёда — добавьте его в рацион

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие знают о пользе мёда, но есть один натуральный продукт, который превосходит его по питательной ценности и оказывает ещё более мощное воздействие на иммунитет. Всего две ложки в день — и ваш организм будет лучше защищён от болезней.

Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пчела

Что это за продукт?

Речь идёт о пчелиной пыльце. Этот природный суперфуд представляет собой смесь цветочной пыльцы, собранной пчёлами и обогащённой их ферментами. Именно благодаря такому составу пчелиная пыльца содержит огромное количество полезных веществ.

Чем полезна пчелиная пыльца

Этот продукт богат витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами. Регулярное употребление пыльцы:

Укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами.

и помогает организму бороться с вирусами. Обладает противовоспалительным эффектом , снижая риск хронических заболеваний.

, снижая риск хронических заболеваний. Улучшает пищеварение , благодаря натуральным ферментам.

, благодаря натуральным ферментам. Повышает уровень энергии за счёт высокого содержания белков и витаминов группы B.

за счёт высокого содержания белков и витаминов группы B. Способствует восстановлению организма после физических нагрузок.

Как правильно употреблять

Начинайте с одной чайной ложки в день, постепенно увеличивая дозу до двух-трёх. Пыльцу можно добавлять в йогурт, каши, смузи или просто рассасывать во рту. Главное — не подвергать её термической обработке, чтобы сохранить максимум полезных свойств.

Регулярное употребление этого суперфуда поможет укрепить организм и сделать иммунную систему более устойчивой к внешним угрозам.

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

