Может ли ваше любимое блюдо навредить? Всё, что нужно знать о блинах

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Блины могут приносить как радость, так и создавать проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Умеренность — это залог здоровья. Не стоит злоупотреблять блинами, особенно если у вас есть проблемы с пищеварением. Оптимально наслаждаться ими в малых порциях в первой половине дня. Важно следить за свежестью ингредиентов. Молоко и яйца быстро портятся, поэтому их следует тщательно проверять.

Соблюдайте рецептуру приготовления. Недостаточная термическая обработка может привести к кишечным инфекциям. Сковорода должна быть хорошо нагрета, а блинчики — равномерно прожарены.

Избегайте излишне жирных блинов. Блины, плавающие в масле, негативно влияют на печень и поджелудочную железу. Используйте минимальное количество масла для жарки и промокните готовые изделия бумажным полотенцем.

Правильное хранение — залог безопасности. Храните готовые блины в холодильнике не более суток. Перед употреблением разогрейте их.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

