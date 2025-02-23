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Может ли ваше любимое блюдо навредить? Всё, что нужно знать о блинах

1:04
Здоровье

Блины могут приносить как радость, так и создавать проблемы.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Умеренность — это залог здоровья. Не стоит злоупотреблять блинами, особенно если у вас есть проблемы с пищеварением. Оптимально наслаждаться ими в малых порциях в первой половине дня. Важно следить за свежестью ингредиентов. Молоко и яйца быстро портятся, поэтому их следует тщательно проверять.

Соблюдайте рецептуру приготовления. Недостаточная термическая обработка может привести к кишечным инфекциям. Сковорода должна быть хорошо нагрета, а блинчики — равномерно прожарены.

Избегайте излишне жирных блинов. Блины, плавающие в масле, негативно влияют на печень и поджелудочную железу. Используйте минимальное количество масла для жарки и промокните готовые изделия бумажным полотенцем.

Правильное хранение — залог безопасности. Храните готовые блины в холодильнике не более суток. Перед употреблением разогрейте их.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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