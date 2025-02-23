Дефицит цинка: почему ваш организм может страдать незаметно

Вы замечаете, что быстро устаете? Страдаете от интенсивного выпадения волос? Часто подхватываете простудные заболевания? По словам доктора Александра Мясникова, причиной этих проблем может быть нехватка цинка в организме.
Как отметил врач в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", дефицит цинка — довольно распространенное явление, занимающее третье место по частоте после заболеваний, связанных с недостатком йода и железа.
Однако его симптомы являются достаточно неспецифичными, что делает их легко спутываемыми с признаками других состояний. На усвоение и выведение цинка могут влиять различные хронические болезни, такие как сахарный диабет, язвенный колит, ревматоидный артрит и воспалительные процессы.
В таких ситуациях для восстановления баланса микроэлементов знаменитый теледоктор рекомендует обратить внимание на свой рацион. Чтобы восполнить нехватку цинка, важно добавлять в свое меню продукты, богатые этим микроэлементом. К ним относятся курица, тыквенные семечки, бобовые, морепродукты, пророщенные семена, кедровые и миндальные орехи, а также отруби и какао.
Цинк (химический символ — Zn, от лат. Zincum) — хрупкий переходный металл голубовато-белого цвета (тускнеет на воздухе, покрываясь тонким слоем оксида цинка).
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.