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Дефицит цинка: почему ваш организм может страдать незаметно

1:17
Здоровье

Вы замечаете, что быстро устаете? Страдаете от интенсивного выпадения волос? Часто подхватываете простудные заболевания? По словам доктора Александра Мясникова, причиной этих проблем может быть нехватка цинка в организме.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Как отметил врач в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", дефицит цинка — довольно распространенное явление, занимающее третье место по частоте после заболеваний, связанных с недостатком йода и железа.

Однако его симптомы являются достаточно неспецифичными, что делает их легко спутываемыми с признаками других состояний. На усвоение и выведение цинка могут влиять различные хронические болезни, такие как сахарный диабет, язвенный колит, ревматоидный артрит и воспалительные процессы.

В таких ситуациях для восстановления баланса микроэлементов знаменитый теледоктор рекомендует обратить внимание на свой рацион. Чтобы восполнить нехватку цинка, важно добавлять в свое меню продукты, богатые этим микроэлементом. К ним относятся курица, тыквенные семечки, бобовые, морепродукты, пророщенные семена, кедровые и миндальные орехи, а также отруби и какао.

Уточнения

Цинк (химический символ — Zn, от лат. Zincum) —  хрупкий переходный металл голубовато-белого цвета (тускнеет на воздухе, покрываясь тонким слоем оксида цинка).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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