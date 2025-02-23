Продукты, из-за которых кожа теряет упругость и появляются морщины

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внешний вид и состояние здоровья человека зависят не только от генетики и образа жизни, но и от того, какие продукты он употребляет ежедневно. Некоторые из них могут значительно ускорять процессы старения, негативно сказываясь на коже, зубах и общем самочувствии.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Какие продукты портят внешность

Диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с журналистами рассказала, какие продукты стоит ограничить, если хочется дольше сохранять молодость и здоровье.

▪ Сахар — ухудшает состояние кожи, провоцирует воспаления, способствует набору веса и разрушает зубную эмаль

▪ Колбасные изделия — содержат много жиров, соли, красителей, а также могут включать антибиотики и гормоны, которые негативно влияют на организм.

▪ Мучное и жирное — продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и насыщенных жиров приводят к замедлению обменных процессов и ухудшают состояние кожи.

Вредные привычки и их влияние на внешность

Кроме неправильного питания, на ускоренное старение сильно влияют вредные привычки. Алкоголь и курение негативно сказываются на состоянии кожи, волос, зубов и в целом ухудшают внешний вид.

Что поможет дольше оставаться молодым

По словам эксперта, важно не просто отказаться от вредных продуктов, но и делать рацион сбалансированным и разнообразным. Также стоит больше гулять на свежем воздухе и добавлять физическую активность в повседневную жизнь. Эти простые привычки помогут сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

