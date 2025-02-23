Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Я всегда выбирал замороженные ягоды неправильно, пока жена не научила меня
Женщины тратят тысячи на изысканные блюда, а счастье — в простом рецепте
Советские лайфхаки для зимнего вождения без зимних шин
Выживут даже в темноте: список растений-зомби
Пять верных сигналов, что мужчина готов к серьёзным отношениям
Рок-звёзды океана: самцы китов устраивают подводные концерты ради любви
Космические магистрали: астрономы открыли межзвёздные туннели
Казахстанская Швейцария: что угрожает знаменитой курортной зоне
Станислав Садальский показал фото с Аллой Пугачёвой: замечательная жизнь у меня была!

Продукты, из-за которых кожа теряет упругость и появляются морщины

1:41
Здоровье

Внешний вид и состояние здоровья человека зависят не только от генетики и образа жизни, но и от того, какие продукты он употребляет ежедневно. Некоторые из них могут значительно ускорять процессы старения, негативно сказываясь на коже, зубах и общем самочувствии.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Какие продукты портят внешность

Диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с журналистами рассказала, какие продукты стоит ограничить, если хочется дольше сохранять молодость и здоровье.

Сахар — ухудшает состояние кожи, провоцирует воспаления, способствует набору веса и разрушает зубную эмаль

Колбасные изделия — содержат много жиров, соли, красителей, а также могут включать антибиотики и гормоны, которые негативно влияют на организм.

Мучное и жирное — продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и насыщенных жиров приводят к замедлению обменных процессов и ухудшают состояние кожи.

Вредные привычки и их влияние на внешность

Кроме неправильного питания, на ускоренное старение сильно влияют вредные привычки. Алкоголь и курение негативно сказываются на состоянии кожи, волос, зубов и в целом ухудшают внешний вид.

Что поможет дольше оставаться молодым

По словам эксперта, важно не просто отказаться от вредных продуктов, но и делать рацион сбалансированным и разнообразным. Также стоит больше гулять на свежем воздухе и добавлять физическую активность в повседневную жизнь. Эти простые привычки помогут сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Обсудить
Сейчас читают
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Садоводство, цветоводство
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира Дмитрий Плотников
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Последние материалы
Пять верных сигналов, что мужчина готов к серьёзным отношениям
Рок-звёзды океана: самцы китов устраивают подводные концерты ради любви
Космические магистрали: астрономы открыли межзвёздные туннели
Казахстанская Швейцария: что угрожает знаменитой курортной зоне
Станислав Садальский показал фото с Аллой Пугачёвой: замечательная жизнь у меня была!
Уже в 2025 году: компании начнут выдавать зарплату цифровыми рублями
Оптимальный план для новичков: 3 тренировки в неделю и видимый результат
Необычные профитроли: как создать шедевр без сложностей
Ушёл из жизни друг МакSим: он помог звезде записать первые хиты — певица поделилась болью утраты
Угроза восстания машин? Почему пользователи боятся грубить ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.