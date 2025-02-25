Чизбургер минус 9 минут, бекон минус 6 — а что ещё сокращает жизнь? Результаты удивляют

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Мичиганского университета изучили влияние популярных продуктов на продолжительность жизни. Результаты их работы были опубликованы в Daily Mail.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain Вредная еда

Учёные проанализировали более 5800 товаров, которые продаются в США, оценив их состав, содержание добавок и микроэлементов.

Оказалось, что регулярное употребление некоторых продуктов может сократить продолжительность жизни. Например, хот-доги могут уменьшить её на 36 минут, чизбургеры — на 9 минут, бекон — на 6 минут, а вяленое мясо — на 24 минуты. Завтраки, включающие яйца и сэндвичи, также негативно влияют на здоровье, сокращая жизнь на 13,6 минуты.

Основная опасность хот-догов заключается в содержании консервантов, таких как нитриты и нитраты, которые могут повысить риск развития рака толстой кишки. Высокое содержание сахара и жиров в этих продуктах также увеличивает вероятность возникновения диабета.

Чизбургеры и бекон представляют угрозу из-за наличия переработанного мяса и растительного масла с канцерогенами. Поэтому их потребление может быть особенно опасным.

Однако не все продукты оказывают негативное влияние на организм. Употребление фруктов, овощей, рыбы и сэндвичей с арахисовым маслом, напротив, может положительно сказаться на продолжительности жизни. Каждое увеличение потребления калорий из этих продуктов на 10% может продлить жизнь на 48 минут.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — горячий бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается сосиска и другие дополнительные компоненты.





Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

