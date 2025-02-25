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Забудьте о врачах и лекарствах: вот что спасет от гипертонии и вирусов

1:13
Здоровье

Популярный британский врач Амир Хан, часто появляющийся на телевидении в передачах о здоровье, дал совет людям с гипертонией и ослабленным иммунитетом.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Он отметил, что позитивное мышление может помочь снизить давление и улучшить сопротивляемость организма инфекциям. Хан пояснил, что негативные эмоции могут увеличивать частоту пульса и способствовать развитию различных проблем, включая болезни сердца. Кроме того, люди, постоянно находящиеся в стрессовом состоянии, более подвержены вирусным заболеваниям.

По словам врача, которые приводит Daily Mirror, для улучшения самочувствия достаточно сосредоточиться на позитивных аспектах жизни. Он подчеркнул, что не стоит пытаться измениться сразу, так как это может быть непосильной задачей. Вместо этого следует внедрять позитивное мышление в свою жизнь постепенно, стараясь научиться даже в не самых приятных вещах видеть что-то хорошее.

"Вместо того чтобы говорить "Я ужасен в этом", лучше сказать "Всё нормально, зато в других вещах я преуспеваю, и в следующий раз у меня получится лучше", — пояснил Амир Хан.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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