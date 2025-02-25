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Мучают кошмары и не можете уснуть? Сомнолог рассказал, в чем проблема — виноват не только стресс

1:23
Здоровье

Врач-сомнолог Роман Бузунов отметил, что после пандемии COVID-19 увеличилось количество людей, страдающих от нарушений сна. Пандемия стала серьезным стрессом для многих, что негативно сказалось на качестве сна.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Если раньше бессонницей страдали около 15% взрослых россиян, то сейчас этот показатель вырос до 50%. Бессонница определяется как неспособность уснуть в течение получаса после укладывания в постель или частые пробуждения ночью, которые не позволяют снова уснуть в течение получаса или более.

Такие нарушения сна могут привести к дневной усталости. Человек может думать, что быстро заснет, но на практике это не всегда происходит.

Для улучшения сна важно снизить уровень стресса. Это касается не только профессиональных и личных переживаний, но и влияния социальных сетей. Портал moe-online.ru рекомендует проводить информационный детокс для облегчения засыпания и снижения общего уровня стресса.

«Смотрите новости максимум 30 минут в первой половине дня, ограничьте по возможности соцсети: час — два — это потолок. И за два часа до сна вообще не стоит брать в руки телефон. Тогда у вас не будет проблем со сном", — объяснил Бузунов.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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