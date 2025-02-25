Мучают кошмары и не можете уснуть? Сомнолог рассказал, в чем проблема — виноват не только стресс

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог Роман Бузунов отметил, что после пандемии COVID-19 увеличилось количество людей, страдающих от нарушений сна. Пандемия стала серьезным стрессом для многих, что негативно сказалось на качестве сна.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Если раньше бессонницей страдали около 15% взрослых россиян, то сейчас этот показатель вырос до 50%. Бессонница определяется как неспособность уснуть в течение получаса после укладывания в постель или частые пробуждения ночью, которые не позволяют снова уснуть в течение получаса или более.

Такие нарушения сна могут привести к дневной усталости. Человек может думать, что быстро заснет, но на практике это не всегда происходит.

Для улучшения сна важно снизить уровень стресса. Это касается не только профессиональных и личных переживаний, но и влияния социальных сетей. Портал moe-online.ru рекомендует проводить информационный детокс для облегчения засыпания и снижения общего уровня стресса.

«Смотрите новости максимум 30 минут в первой половине дня, ограничьте по возможности соцсети: час — два — это потолок. И за два часа до сна вообще не стоит брать в руки телефон. Тогда у вас не будет проблем со сном", — объяснил Бузунов.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

