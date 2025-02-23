Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревенский шик: кондитер раскрыла ошеломительную цену торта сына Джигана и Самойловой
Забудете о боли в суставах: врачи назвали упражнения, укрепляющие колени
Древний путь ретийцев: незабываемое приключение в Доломитах
Мясо или мусор: как не дать питомцу корм, который медленно его уничтожает
Без белка никуда — какое молоко действительно питательное
Если вам нравится вид кирпичной кладки или деревянных панелей: как быстро и недорого обновить интерьер
Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько
Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия
Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу

Разбился градусник: что делать и как обезопасить себя от ртути

Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника
1:52
Здоровье

Главное действовать быстро и правильно!

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Ртуть, содержащаяся в градуснике, представляет опасность для здоровья, поэтому необходимо оперативно собрать её и утилизировать. Об этом пишет gazetametro.

Первым делом, изолируйте помещение, закрыв дверь и открыв окно для проветривания.

Подготовьте всё необходимое:

  • стеклянную банку с водой и плотной крышкой;
  • влажную марлевую повязку;
  • резиновые перчатки и бахилы.

Убедитесь, что на вашей одежде нет следов ртути.

С помощью спринцовки, шприца (без иглы), листа бумаги или скотча аккуратно соберите все шарики ртути в банку с водой. Тщательно осмотрите все поверхности, включая труднодоступные места под мебелью и техникой.

Продезинфицируйте поверхности хлорсодержащим средством или мыльно-содовым раствором (30 г соды и 30 г мыла на литр воды).

Проветривайте помещение не менее трёх часов.

Ни в коем случае не используйте пылесос для сбора ртути это приведет к образованию токсичной амальгамы и распространению опасных паров. Также не подметайте ртуть веником, чтобы не размельчить её в пыль.

Запрещено сливать ртуть в канализацию, так как она осядет на стенках труб и станет источником отравления.

Собранную ртуть в банке необходимо сдать в специализированный демеркуризационный центр, пункт приема опасных отходов или центр переработки “Экобокс”.

Если ваш градусник нового образца (после 2020 года), то, скорее всего, он содержит галистан, а не ртуть. Такие градусники имеют зелёную полосу на шкале. Галистан не собирается в шарики и не представляет опасности для здоровья.

Уточнения

Термо́метр (греч. θέρμη «тепло» + μετρέω «измеряю»), также гра́дусник — измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.). По принципу измерения существует несколько видов термометров.

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). Простое вещество ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант. 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры
Военные новости
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Аудио 
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Без белка никуда — какое молоко действительно питательное
Если вам нравится вид кирпичной кладки или деревянных панелей: как быстро и недорого обновить интерьер
Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько
Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника
Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия
Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу
Как приготовить замороженную говядину так, чтобы все просили добавки
Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений
Атака отражена: Три беспилотника уничтожены над Липецкой областью за ночь
Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.