Разбился градусник: что делать и как обезопасить себя от ртути

Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главное действовать быстро и правильно!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Ртуть, содержащаяся в градуснике, представляет опасность для здоровья, поэтому необходимо оперативно собрать её и утилизировать. Об этом пишет gazetametro.

Первым делом, изолируйте помещение, закрыв дверь и открыв окно для проветривания.

Подготовьте всё необходимое:

стеклянную банку с водой и плотной крышкой;

влажную марлевую повязку;

резиновые перчатки и бахилы.

Убедитесь, что на вашей одежде нет следов ртути.

С помощью спринцовки, шприца (без иглы), листа бумаги или скотча аккуратно соберите все шарики ртути в банку с водой. Тщательно осмотрите все поверхности, включая труднодоступные места под мебелью и техникой.

Продезинфицируйте поверхности хлорсодержащим средством или мыльно-содовым раствором (30 г соды и 30 г мыла на литр воды).

Проветривайте помещение не менее трёх часов.

Ни в коем случае не используйте пылесос для сбора ртути это приведет к образованию токсичной амальгамы и распространению опасных паров. Также не подметайте ртуть веником, чтобы не размельчить её в пыль.

Запрещено сливать ртуть в канализацию, так как она осядет на стенках труб и станет источником отравления.

Собранную ртуть в банке необходимо сдать в специализированный демеркуризационный центр, пункт приема опасных отходов или центр переработки “Экобокс”.

Если ваш градусник нового образца (после 2020 года), то, скорее всего, он содержит галистан, а не ртуть. Такие градусники имеют зелёную полосу на шкале. Галистан не собирается в шарики и не представляет опасности для здоровья.

Уточнения

Термо́метр (греч. θέρμη «тепло» + μετρέω «измеряю»), также гра́дусник — измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.). По принципу измерения существует несколько видов термометров.



Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). Простое вещество ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.

