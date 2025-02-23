Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что недостаток клетчатки может сокращать вашу жизнь? Сегодня многие получают всего 12-15 г волокон, хотя рекомендовано не менее 25 г в день.

Фото: https://www.freepik.com Клетчатка

Зачем нужна клетчатка

Сила клетчатки: как есть вкусно и с пользой для здоровья

Клетчатка делится на две группы:

Растворимая волокна помогают снизить уровень холестерина и сахара, а также питают полезные бактерии кишечника.

Нерастворимая, не перевариваясь, выводит токсины и шлаки, очищая ЖКТ. Регулярное её потребление улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет и благотворно влияет на кожу, волосы и ногти.

Где найти клетчатку

Основные источники волокон:

Цельнозерновые: киноа, овсяная каша

Бобовые: нут, чечевица, зеленый горошек

Семена и орехи: льняное семя, семена чиа, миндаль

Овощи и зелень: картофель с кожурой, брюссельская капуста

Фрукты: авокадо, яблоки с кожурой, малина

Как добавить клетчатку в рацион

Начните с постепенного увеличения волокон: замените рафинированные продукты на цельнозерновые, добавляйте в блюда по принципу "+1" — ещё один ингредиент с клетчаткой может изменить ваше самочувствие. Не забывайте пить достаточно воды, чтобы волокна могли нормально двигаться по ЖКТ.

Клетчатка не чудодейство, но её правильное употребление способно значительно улучшить качество жизни и поддержать здоровье.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

