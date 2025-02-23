Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия

Вы знали, что недостаток клетчатки может сокращать вашу жизнь? Сегодня многие получают всего 12-15 г волокон, хотя рекомендовано не менее 25 г в день.
Сила клетчатки: как есть вкусно и с пользой для здоровья
Основные источники волокон:
Начните с постепенного увеличения волокон: замените рафинированные продукты на цельнозерновые, добавляйте в блюда по принципу "+1" — ещё один ингредиент с клетчаткой может изменить ваше самочувствие. Не забывайте пить достаточно воды, чтобы волокна могли нормально двигаться по ЖКТ.
Клетчатка не чудодейство, но её правильное употребление способно значительно улучшить качество жизни и поддержать здоровье.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.