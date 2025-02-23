Удивительные эффекты кешью для диабетиков: что скрывает орех

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что добавив всего несколько орехов кешью в свой рацион, можно существенно улучшить здоровье? Этот продукт — настоящая находка для тех, кто заботится о своём сердце, уровне сахара в крови и крепкости костей.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кешью

Кешью — это не просто вкусный и сытный орех, он наполнен множеством полезных веществ. В его составе мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка и белки. Диетолог Джиллин Баркьюм рекомендует включать кешью в повседневное меню, чтобы укрепить здоровье.

Особенно полезен кешью для людей, страдающих от диабета. Регулярное его потребление может снижать уровень холестерина в крови на 10%. Орех помогает регулировать уровень сахара, уменьшая потребность в инсулине, благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Витамин К, магний, цинк, полифенолы и фосфор, которые также присутствуют в кешью, способствуют укреплению нервной и иммунной системы, а также улучшению состояния костей. Не стоит забывать и о его свойствах как источника клетчатки, что делает его отличной альтернативой для поддержания здорового веса.

Кешью — это маленькая пища с большими возможностями. Он не только насытит, но и принесет реальную пользу вашему организму, поддерживая здоровье и жизненный тонус.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания.

