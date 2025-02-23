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Ученые раскрыли неожиданную связь между холестерином и Паркинсоном

Здоровье

Недавнее исследование выявило неожиданную связь между холестерином и прогрессированием болезни Паркинсона. Ученые обнаружили, что определенный побочный продукт холестерина может оказывать негативное влияние на нейроны, ускоряя дегенеративные процессы в головном мозге и усугубляя симптомы заболевания. Это открытие может кардинально изменить подход к профилактике и лечению Паркинсона.

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

Как холестерин влияет на мозг?

Холестерин играет важную роль в работе нервной системы. Он участвует в формировании клеточных мембран и поддержании функций нейронов. Однако один из его метаболитов, образующихся в организме, может иметь пагубные последствия. Ученые обнаружили, что этот продукт способствует воспалению в головном мозге, разрушая дофаминовые нейроны, которые отвечают за контроль движений. Именно гибель этих клеток приводит к развитию болезни Паркинсона.

Экспериментальные данные

Исследования на лабораторных мышах показали, что снижение уровня этого метаболита в организме замедляет прогрессирование заболевания и снижает выраженность симптомов. В ходе экспериментов ученые использовали специальные ингибиторы, блокирующие его синтез. В результате удалось частично защитить нейроны от разрушения и улучшить двигательную активность подопытных животных.

Что это значит для пациентов?

На данный момент нет лекарства, которое полностью излечивает болезнь Паркинсона. Все доступные методы лечения направлены на контроль симптомов, а не на устранение причины заболевания. Однако новое открытие дает надежду на создание препаратов, которые смогут замедлять разрушение нейронов и продлевать активную жизнь пациентов.

Ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность новой стратегии. Тем не менее, уже сейчас эксперты советуют обращать внимание на уровень холестерина и следить за питанием, так как оно играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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