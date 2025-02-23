Редкая операция в Генуе: восстановление лица младенца с аномалией

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Генуе команда хирургов из педиатрического института Gaslini и больницы Galliera успешно провела сложную операцию по реконструкции лица у 10-месячного мальчика с редкой лицевой аномалией. У ребенка была диагностирована крайне редкая форма лицевой расщелины, известная как "Tessier No. 4" (одна из классификаций черепно-лицевых расщелин по системе Tessier), с частотой менее одного случая на миллион новорожденных. Эта врожденная патология затрагивает верхнюю губу, верхнюю челюсть, скулу, нос и глазницу, приводя к асимметрии глазных яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"

Междисциплинарное сотрудничество

Учитывая редкость заболевания, для планирования и проведения операции была привлечена команда специалистов. Доктор и руководитель отдела краниофациальных мальформаций в IRCCS San Gerardo dei Tintori в Монце Фабио Маццолени совместно с командой челюстно-лицевых хирургов под руководством Марко Граменья из больницы Galliera, объединили усилия для успешного проведения вмешательства. Важную роль также сыграли специалисты из отделений детской стоматологии и ортодонтии, офтальмологии и анестезиологии института Gaslini.

Результаты операции и дальнейшие шаги

После операции ребенок приобрел нормальную форму лица, что является ключевым для его гармоничного развития и восстановления функций, нарушенных из-за аномалии. Возможно, в будущем потребуются дополнительные вмешательства, и пациент будет находиться под постоянным наблюдением специалистов института Gaslini для обеспечения полноценного роста и развития.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ - "рука" и ἔργον - "действие, работа") — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

