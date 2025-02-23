Забудьте о морщинах: этот простой трюк продлит вашу молодость

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите замедлить старение? Недавние исследования показывают, что сочетание омега-3 жирных кислот, витамина D и регулярных физических упражнений может помочь в этом.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Как это работает?

Ученые из Цюрихского университета провели трехлетнее исследование с участием 777 человек старше 70 лет. Результаты показали, что ежедневный прием 1 грамма омега-3 замедляет биологическое старение на 2,9-3,8 месяца. Эффект усиливается при одновременном приеме витамина D и выполнении силовых тренировок трижды в неделю.

Почему это важно?

С возрастом организм подвергается изменениям, которые могут привести к различным заболеваниям. Поддержание баланса омега-3 и омега-6 жирных кислот в рационе способствует снижению воспалительных процессов и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Как включить омега-3 в рацион?

Рекомендуется употреблять:

Жирную рыбу (лосось, скумбрия, сардины)

Льняное семя и чиа

Грецкие орехи

Если эти продукты недоступны, можно рассмотреть прием добавок омега-3 после консультации с врачом.

Интеграция омега-3, витамина D и регулярных физических упражнений в повседневную жизнь может стать эффективной стратегией для замедления процессов старения и поддержания общего здоровья.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

