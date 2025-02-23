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Правильное питание для здоровья сердца после 40

Здоровье

Задумывались ли вы, что привычные продукты могут незаметно вредить организму после 40? С возрастом наш рацион требует особого внимания — гормональные и метаболические изменения диктуют необходимость пересмотра привычек питания. Многие из нас с детства учились, что качество пищи — залог здоровья, но с годами многое меняется.

Пепси
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пепси

Влияние возраста на рацион

После сорока многие продукты начинают негативно сказываться на состоянии организма. Fit Father Project выделил шесть групп продуктов, отказ от которых может снизить риск заболеваний:

Сладкие напитки

Газировки, лимонады, фруктовые соки, подслащённые чаи и спортивные напитки содержат избыток добавленного сахара, что вызывает резкие скачки уровня глюкозы.

Диетические напитки

Хотя они и не содержат сахара, исследования связывают их употребление с нарушениями обмена веществ. Низкая калорийность не даёт чувства насыщения, что может способствовать набору веса.

Сладости

Избыточное потребление сахара пагубно влияет на физическое и психическое здоровье. Если отказаться от привычных десертов сложно, стоит включить в рацион продукты, богатые клетчаткой и белком (орехи, семена, авокадо) и попробовать временно исключить сахар.

Рафинированные злаки

Белая мука и подобные продукты содержат меньше клетчатки и полезных веществ, чем цельнозерновые аналоги. Лучшей альтернативой станут сладкий картофель, кукуруза, горох, бобы и чечевица.

Жареные в масле блюда

Панированные и обжаренные продукты богаты калориями и способствуют развитию хронических заболеваний. Рекомендуется употреблять их без панировки.

Переработанное мясо

Колбасы, деликатесы и сосиски содержат много натрия, консервантов и насыщенных жиров, что повышает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Предпочтение лучше отдавать свежему мясу и морепродуктам.

Выбор правильного рациона — это не просто модный тренд, а необходимая мера для сохранения здоровья и долголетия.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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